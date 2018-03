Sir Ringo. Britský princ William povýšil bubeníka Beatles do šlechtického stavu

LONDÝN Britský princ William v úterý povýšil do šlechtického stavu bubeníka slavné kapely Beatles Ringo Starra. Jeho kolegovi z kapely Paulovi McCartneymu se této pocty dostalo v roce 1997.

Sedmasedmdesátiletý rodák z Liverpoolu se zúčastnil úterní slavnostní ceremonie v Buckinghamském paláci. „Znamená to hodně, je to uznání toho, co jsem dělal. Přijal jsem to s radostí,“ sdělil Starr.



Roku 1965 dostala celá kapela Řád britského impéria a Starr řekl, že své kolegy postrádal. „Dnes, o samotě, jsem se trochu třásl,“ řekl.

Před 53 lety udělení řádu čtveřici mladých hudebníků vyvolalo smíšené pocity. Rock’n’roll ještě vyvolával nedůvěru a několik těch, kdo řád dostali v minulosti, na protest své medaile vrátili. John Lennon později podle BBC přiznal, že všichni byli ze setkání s královnou tak nervózní, že v Buckinghamském paláci vyhledali toaletu, aby si dali cigaretu.

„Kdo že to řekl? Tak tuhle povídačku nebudu dál šířit,“ smál se Starr, když mu to někdo připomenul.

Na ceremoniál s ním v úterý přišla jeho manželka Barbara Bachová. Na otázku, zda chce, aby se mu říkalo sir Ringo, hudebník, jehož pravé jméno je Richard Starkey, odpověděl: „To ještě nevím, je to nové a nevím, jak to náležitě užívat.“ Pak se obrátil k reportérovi BBC a řekl: „Ale očekávám, že VY to používat budete.“ O tom, co s příslušným řádem udělá, má Starr jasnou představu. „Budu ho nosit ke snídani,“ prohlásil.

Do Buckinghamského paláce nepřišel zcela nepřipravený. Minulý týden prý byl na večeři s McCartneym, který mu udělil pár rad. „Usmívej se,“ řekl mu. Starr nyní žije v Los Angeles.