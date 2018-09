Sirotky ze Sýrie chce přes 50 českých rodin. Nic není na stole, zní z vlády

PRAHA Iniciativa Češi pomáhají má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Iniciativa to uvedla v prohlášení, které v pondělí zaslala ČTK. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka však momentálně žádný konkrétní návrh nebo konkrétní projekt není na stole.

Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

To, aby ČR přijala 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů, navrhuje europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Babiš záměr odmítá. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

Iniciativu vede Šojdrová, Babiš je proti

„Jediné, co chybí, je politické rozhodnutí, na jehož základě by se Česká republika mohla postarat o dvě třídy dětí utíkajících před válkou... Bohatá a sebevědomá země se silnou tradicí pomoci slabým a bezmocným by něco takového měla dokázat,“ uvedla iniciativa Češi pomáhají. Zdůraznila, že v utečeneckých táborech není možné osiřelým dětem a mladým zajistit potřebnou péči a podporovat jejich rozvoj.

Šojdrová návrh na přijetí 50 osiřelých dětí bez doprovodu představila minulý pátek v Senátu na akci o inspiraci k pomoci. Podle europoslankyně je v řeckých táborech přes 3500 dětí bez rodičů a ČR by mohla touto pomocí ukázat solidaritu při řešení migrační krize. Šojdrová uvedla, že by se za přijatými dětmi další příbuzní přistěhovat nemohli. Pokud by projevili o sirotky zájem, odjely by děti k nim.

Babiš o víkendu uvedl, že ČR migranty přijímat nebude a dětem se má pomáhat tam, kde žijí. Poukazoval na to, že syrští sirotci nejsou často malé děti, ale chlapci od 12 do 17 let.

Babiš citoval Dalajlámu

V neděli zveřejnil premiér na svém facebookovém profilu výňatek z výroku tibetského duchovního vůdce Dalajlámy, který se při návštěvě Švédska minulý týden vyjdařoval k pomoci uprchlíkům. „Myslím, že Evropa patří Evropanům. Uprchlíkům pomáhejte, vzdělávejte je, ale nakonec jde o to, aby zvelebovali své vlastní země,“ stálo v citaci na Babišově profilu.



Řada českých médií začala v průběhu dne upozorňovat na skutečnost, že citace je neúplná a Dalajláma mluvil i o nutnosti migranty přijímat. „Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte a je a oni by poté měli sami pomoci své zemi, aby se rozvíjela,“ řekl údajně na tiskové konferenci v Malmö. Babiš na obvinění, že některá Dalajlámova slova záměrně vynechal, v pondělí dopoledne reagoval s tím, že jeho zdrojem byla švédská televize TV4PLAY.SE.



Babiš po pondělním jednání české a slovenské vlády řekl novinářům v Košicích, že si myšlenky Šojdrové rád vyslechne. Uvedl však, že záležitost považuje za plácnutí do vody a snahu Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu a při rozhodování, jak bude vypadat kandidátní listina KDU-ČSL.

„Paní Šojdrová se chtěla zviditelnit, i její vlastní strana ji v tom nepodpořila. Ona navštívila nějaký ostrov a přišla s tou myšlenkou. Myslím, že vychází z věcí, které možná nejsou reálné,“ konstatoval premiér.

Hamáček: Konkrétní návrh na přijetí sirotků není

Česká republika nemá podle vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka k dispozici žádný konkrétní návrh na přijetí sirotků, kteří přišli kvůli válečnému konfliktu o rodiče. „Žádný konkrétní návrh nebo konkrétní projekt není na stole. Ve chvíli, kdy se nějaký objeví, tak ho budeme schopni posoudit,“ řekl Hamáček po schůzce české a slovenské vlády.



Na dotaz ČTK, zda po odmítavém vyjádření premiéra Babiše považuje za reálnou možnost, že by Česko sirotky nakonec přijalo, Hamáček řekl, že debatovat lze o této otázce, až bude k dispozici konkrétní návrh. Zopakoval své dřívější vyjádření, že Česko by zvládlo postarat se o 50 sirotků.

Podle iniciativy by politici a experti měli debatovat o případných detailech přijetí. Diskutovat by měli o tom, jaké děti a odkud by republika případně přijala, za jakých podmínek a v jakém režimu. Šojdrová v pondělí řekla, že rozhodující roli by měla hrát vláda, která by stanovila parametry pomoci včetně toho, kdo a za jakých pravidel by do Česka přišel.

Výzva Češi pomáhají vznikla v minulém volebním období za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle jejích signatářů se sice politické okolnosti mění, ale smysl iniciativy zůstává a společnost by neměla ztrácet soucit a měla by poskytnout pomoc potřebným.