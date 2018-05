Širší vedení ANO a ČSSD se seznámí s koaliční smlouvou

PRAHA Širší vedení hnutí ANO a ČSSD se seznámí s návrhem koaliční smlouvy a programového prohlášení případné společné vlády. Sociální demokraté by zároveň na jednání svého předsednictva měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které definitivně rozhodne o vstupu do vlády s ANO nebo o jeho odmítnutí. Koaliční vláda by se ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady 93 z 200 poslanců.

Podle dosavadních informací by měla ČSSD ve vládě získat pět křesel. Jsou to ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Spekulovalo se také o tom, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zemědělství za ministerstvo obrany.



101800 may 18

Sociální demokraté také chtěli do koaliční smlouvy začlenit pojistku, která by vedla k odstoupení člena vlády v případě jeho odsouzení. Opatření je zaměřeno proti předsedovi ANO a premiérovi v demisi Andreji Babišovi, kterého policie obvinila z podvodu v případě financování farmy Čapí hnízdo. Zatím není jasné, zda smlouva toto usnesení obsahuje a jak je formulováno. Předseda ČSSD Jan Hamáček pouze řekl, že strana získala všechny pojistky, které chtěla.

Součástí programového prohlášení vlády by podle dřívějších vyjádření představitelů obou uskupení měla být dohoda, že se nebudou zvyšovat daně, a dohoda na obnovení proplácení prvních dnů nemoci.