Začal sjezd ČSSD. Bude se řešit krach jednání s ANO a volit zbytek vedení

HRADEC KRÁLOVÉ Krátce po krachu vyjednávání o vládě mezi ANO a ČSSD by konec rozhovorů mohl v sobotu potvrdit sjezd sociální demokracie. Delegáti na zasedání, které bude pokračovat po přerušení v polovině února, budou také vybírat zbývající členy vedení k předsedovi Janu Hamáčkovi a statutárnímu místopředsedovi Jiřímu Zimolovi a hlasovat by mohli i o případných změnách ve stanovách strany.

Konec jednání s ANO potvrdilo lídrům strany v pátek jednomyslně předsednictvo ČSSD. Zimola očekává, že sjezd rozhodnutí vezme na vědomí. Sociální demokraté odstoupili od jednání kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Babiš tvrdí, že ČSSD stála pouze o křeslo ministra vnitra pro Hamáčka.



V únoru stihli delegáti v Hradci vybrat pouze dva členy vedení, v sobotu by se tak měli zabývat volbou pěti řadových místopředsedů. O pozice se uchází přes 20 straníků, jako favorité jsou nejčastěji zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka, Antonín Staněk, který se v únoru neúspěšně ucházel o funkci předsedy, a Tomáš Hanzel. Mezi ženami je favoritkou krajská radní z Vysočiny Jana Fialová.

ČSSD by se měla vrátit i k diskusi o změnách stanov. Podle návrhu speciální komise by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování, která by umožnila nahradit nákladná korespondenční hlasování. Odstranění kvót i vlivu členů na podobu kandidátek se dočkalo v únoru na sjezdu s kritikou některých delegátů.