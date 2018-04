Postoj vlády k Sýrii komunistům vadí, říká Skála. S ANO je o tom nutné mluvit

PRAHA Komunistům vadí, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a další ministři podpořili útok USA, Británie a Francie v Sýrii, téma chtějí otevřít při jednáních s ANO o toleranci vládě. Budou chtít vědět, zda vláda hodlá podobné kroky činit i do budoucna.

Komunisté považují chování vlády za porušení Washingtonské smlouvy, tedy ustavujícího dokumentu NATO, řekl v neděli v pořadu Partie televize Prima místopředseda KSČM Josef Skála, který je před nadcházejícím sjezdem KSČM jedním z kandidátů na předsedu této strany.



„Agrese proti Sýrii nemůže nebýt velké téma při jednání s ANO. Tím spíš, že už se jedná o třetí krok stejným směrem. My bychom byli spokojeni třeba v případě, že by se premiér Andrej Babiš zavázal, že se bude řídit ustavujícím dokumentem NATO - Washingtonskou smlouvou, kde její první článek říká, že vojenskou sílu lze použít v případě vnějšího napadení nebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Tentokrát to bylo porušeno brutálně,“ uvedl Skála. Pokud se k tomu Babiš nezaváže, Skála podle svých slov začíná mít s případnou podporou vládě velký problém.



Útok na Sýrii odmítá i SPD

Babiš v sobotu označil zásah v Sýrii za nevyhnutelný. Ministr zahraničí Martin Stropnický uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Útok již v sobotu podpořily také opoziční ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Zdrženlivější byli Piráti a ČSSD. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na zásah uvedl, že vojenské řešení by mělo být až poslední v řadě. Zásah důrazně odmítly SPD a právě KSČM.



Komunisté měli přitom už dřív výhrady k tomu, že Česko vydalo do Spojených států ruského hackera Jevgenije Nikulina, o něhož měly zájem USA i Rusko. KSČM nesouhlasila ani s vyhoštěním tří členů ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii.

Pokud jde o jednání o nové vládě, ANO se nyní rozhodlo vrátit k rozhovorům s ČSSD poté, co část poslanců i někteří čelní představitelé hnutí dávali najevo, že nesouhlasí s tím, aby se na vládě podílela SPD. Předseda hnutí ANO a premiér Babiš bude o situaci v neděli hovořit s prezidentem Milošem Zemanem. Zeman totiž po předchozím neúspěchu jednání ANO-ČSSD Babišovi doporučoval, aby hledal podporu pro svou vládu u KSČM a SPD. ANO nyní vrátilo do hry variantu menšinové koaliční vlády s ČSSD, kabinet by měl 93 poslanců a ve Sněmovně by se opíral i o podporu 15 komunistických poslanců.