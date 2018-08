Rok 2024 nenařizuje ani Evropská unie

BOHUMÍN (Moravskoslezský kraj) Jak se připravujeme na zákaz skládkování v roce 2024? Odpověď by mohla znít jednoduše: Nijak.

Jak může šest tisíc obcí vyřešit situaci, před kterou je postavilo ministerstvo životního prostředí? Rok 2024 nenařizuje dokonce ani Evropská unie, takže ani tato výmluva státu neplatí. A protože stát nakázal, ale nic pro realizaci nedělá, skončí to jako vždy. Termín se těsně před rokem 2024 prodlouží. Mezitím ovšem vláda prosadí drastický nárůst poplatků za ukládání na skládku. A nakonec vše zaplatí občan v ceně za svoz odpadu, aniž by to mohl ovlivnit, a bez ohledu na úspěšnost separace.



Ostatně – přesvědčujeme občany, aby lépe separovali, ovšem aktuálně svozové firmy za odběr směsných plastů platí nehorázné ceny. Jestli stát předpokládá, že vše nakonec budou dotovat obce, aby nepřenesly zvýšené ceny na občany, pak lze jeho strategii pochopit. Obce jsou nuceny řešit za stát mnoho problémů, a tak si poradí i s tímto.

Jak konkrétně si vedeme v Bohumíně? Máme vlastní skládku, kterou nevyužíváme komerčně a šetříme si ji pro odpad našich občanů. Máme vlastní svozovou firmu, jež komplexně zajišťuje celkové odpadové hospodářství včetně sběrných dvorů, separace a svozu odpadů a provozu skládky a kompostárny. Systém je vyrovnaný, město nic nedotuje, a přesto se v posledních letech cena za svoz snížila. Nemáme ovšem zavedeny poplatky za osobu, které jsou spojeny s velkou administrativou a velkými pohledávkami. V Bohumíně se platí za svoz nádob. Jednoduché, přehledné, prakticky bez pohledávek. Uplatňujeme systém slev pro ty, kteří se chovají ekologicky, třídí, topí správnými palivy a tam, kde je to možné, jsou napojeni na kanalizaci. A pamatujeme se slevou i na ty domácnosti, v nichž žije jen jedna osoba. Za své úspěchy v třídění odpadu sbíráme ceny v kraji i na celostátní úrovni.

Dá se říci, že vše u nás funguje a jsme úspěšní a jediné, z čeho máme obavy, je to, že nám stát náš systém naruší. A mám strach, že oprávněné.