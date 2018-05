Skleněné lustry i porcelánové vázy. To nejlepší z českého designu

Ačkoliv jsme relativně malý národ, stopa, kterou čeští designéři zanechali v novodobých dějinách užitého umění, je obrovská. Důkazem může být i kurátorský výběr ”Best of Czech Design“, který si ve spolupráci s Designblokem pro milovníky designu z celého světa ve svém e-shopu připravil legendární časopis Wallpaper*.

Britský magazín Wallpaper* mnozí označují za bibli světového designu. Měsíčník založený roku 1996 kanadským novinářem Tylerem Brulém a rakouským novinářem Alexanderem Geringerem se během dvaadvaceti let existence stal uznávanou značkou.



Dnes už zdaleka nejde jen o časopis, který si měsíčně přečte více než 650 000 čtenářů po celém světě, ale i o uznávané cestovatelské průvodce, webové stránky se 791 tisíci unikátními uživateli měsíčně a v neposlední řadě také o WallpaperSTORE*, internetový obchod s kurátorským výběrem designu od nezávislých umělců i slavných značek. Byl spuštěn 9. července 2015 a jeho obraty rok od roku rostou. Pociťují to ostatně i čeští designéři, jejichž produkty se díky WallpaperSTORE* dostávají k fanouškům designu klidně i na druhý konec zeměkoule.

Valner Glass

Jednou z nejnověji zastoupených českých značek na WallpaperSTORE* je Valner Glass, malá přibyslavská sklárna, za kterou stojí otec a syn Valnerovi. Vznikla v roce 2004 a jako jedna z mála na Vysočině úspěšně přežila ekonomickou krizi. Bylo to především díky produkci skleněných suvenýrů, které se tu vyrábí dodnes. Také díky stálým příjmům z této oblasti si mohl David Valner dovolit přivést k životu vlastní kolekci, s níž se v loňském roce poprvé přihlásil na Designblok. Měl štěstí, jeho kolekce kurátory zaujala a David dostal možnost své produkty představit.

Šlo o skleněné květináče „_mi__“, jejichž koncept ho napadl už během studií designu skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tehdy však byl s výrobou problém a v reálný produkt se podařilo návrh přetavit až sklářům ve Valner Glass před dvěma lety. Dnes celá kolekce čítá čtyři základní tvary a šest barev, přičemž už brzy se zákazníkům představí i verze z matného, zlaceného a stříbřeného skla. „Všechno je dělané ručně a každý kus je originál,“ říká designér a nemluví přitom jen o skle samotném, ale i o barvách.



Davidova původní myšlenka byla vytvořit funkční skleněnou nádobu na pěstování orchidejí. Dnes už ví, že květináč sluší i celé řadě sukulentů a květin, které nevyžadují přílišnou závlahu. Jelikož skleněný květináč nemá dno, jeho součástí je i podložka, která přebytečnou vodu zachycuje. Tu David Valner dodává ke květináčům ve skleněné verzi. Zákazníkům je však schopen nabídnout i betonovou či břidlicovou variantu.



Ceny květináčů nejsou nejnižší, ale designér je umí obhájit: „Těch produktů se musí udělat sto, aby se dala vypočítat cena. Nejdražší je samozřejmě práce sklářů, ale do finální částky se promítají i technologické zmetky. Použitelný je totiž zhruba každý šestý květináč. Také s břidlicí máme problém. Z pěti břidlicových podložek se podaří nezlomit tři,“ říká David.

Jeho stánek na loňském Designbloku patřil k těm nejfotografovanějším a David měl to štěstí, že zaujal i kurátora magazínu Wallpaper* Gillese Masseho. „Celkem si od nás objednali 36 kusů, což beru jako obrovskou poctu,“ říká David, pro něhož šlo o první velkou objednávku. „Dva a půl měsíce po skončení Designbloku jsme vlastně nedělali skoro na ničem jiném. Řešili jsme každou bublinku, nesměla se stát žádná chyba,“ vypráví mladý designér s tím, že nic nechtěl nechat náhodě. Vzhledem k tomu, že součástí objednávky byla i dvouletá smlouva s garantovanými minimálními ročními odběry, se není čemu divit. „Můžeme jim nabídnout i jiné typy výrobků, což je pro nás skvělé,“ říká a je vidět, že mu tato příležitost vlila do žil optimismus.

Kromě skleněných květináčů, které se na WallpaperSTORE* prodávají od 188 do 460 eur, však David slavil v loňském roce úspěch i v Číně, kde v rámci Shanghai Art Fair představil svou skleněnou vázu „Structured by nature“, kterou fouká do formy složené ze stromové kůry, již v lesích okolo sklárny sám sbírá.



Milan Pekař Studio

Českým zákazníkům jsou o poznání známější vázy Milana Pekaře, jenž patří k nejvýznamnějším tvůrcům současné české keramiky. „První velký úspěch přišel před pěti lety, kdy jsem během London Design Weeku prodal kolekci krystalických váz do tamní Mint Gallery. V Londýně to bylo vlastně poprvé, kdy jsem tu kolekci prezentoval,“ vzpomíná Pekař.

V Česku na sebe poprvé upozornil se stejnou kolekcí o pár měsíců později. Krystalické vázy, které představil na Designbloku 2014, mu tehdy vynesly nominaci na Czech Grand Design. Hlad po jeho produktech se tím začal zvětšovat, a jak sám říká, Designblok mu pomohl zahraniční galeristy oslovit z pohodlí domova.

Pekař při výrobě svých váz používá starou techniku glazování, při níž během kontrolovaného chlazení v peci nechává krystalizovat různé množství různých chemických prvků včetně stříbra a dalších drahých kovů. Tento proces pak na glazuře vytváří jedinečné vzory, které nikdy nejsou stejné, každá váza je tak originálem.

Dnes umělec nabízí bezpočet tvarů a především barevných kombinací, které vznikají ve velmi malých i speciálních limitovaných kolekcích. Také proto se pomalu, ale jistě stávají středobodem zájmu sběratelů. Jim hraje do karet i fakt, že Pekař trh zřejmě nezahltí: „Ve svém ateliéru pracuji na všem sám, takže nepřijímám žádné větší objednávky. Výjimkou byla zakázka pro WallpaperSTORE*, kterou jsem navíc musel stihnout vytvořit ve velmi krátkém čase. Zároveň to byla má první zkušenost s větší a profesionálnější administrativou,“ říká Pekař, od něhož designový e-shop objednal čtyři velikosti váz. „Nejprve jsem byl k prodeji přes e-shop skeptický, přeci jen si myslím, že u takových předmětů by měl zákazník danou věc nejdříve vidět. Na druhou stranu, Wallpaper* první objednávku vyprodal a skutečnost, že mé vázy nabízí, mi u zákazníků dodává punc solidnosti. Upřímně si myslím, že některé zákazníky jsem získal i díky tomu,“ říká Pekař.

Krom WallpaperSTORE* a řady českých kamenných obchodů s designem dnes vázy Milana Pekaře prodávají i zahraniční obchody. Výše zmiňovaná Mint Gallery, která jako první vložila do Pekařovy práce důvěru, s ním spolupracuje i dnes. „Těch míst v zahraničí je zhruba deset, takže na počítání mi bohatě stačí dvě ruce. Krom nich mám ale i hodně individuálních zakázek, takže si rozhodně nemůžu stěžovat,“ svěřil se designér, kterého dle jeho slov stejně mají nejraději doma v Česku.



Ceny váz s Pekařovým podpisem a pořadovým číslem vyrytým na dně každé z nich se na WallpaperSTORE* pohybují od 170 eur za malou 18 centimetrovou vázu až po 910 eur za extra velkou vázu vysokou 36 centimetrů. „Nejprodávanější jsou ty malé, a to i díky tomu, že jsou cenově nejdostupnější. Co se barevných kombinací týče, nedokážu říci. Je jich opravdu hodně a já stále pracuji na vývoji nových glazur,“ doplňuje Milan Pekař.

Studio Dechem

Podobně jako pro Milana Pekaře byl obchod londýnské Mint Gallery zásadní i pro Michaelu Tomiškovou a Jakuba Janďourka ze Studia Dechem. „První věc, kterou jsme kdy prodali, bylo broušené městečko. Tehdy jsme nevěřili, že to chce opravdu někdo koupit. Najednou produkt zabalíte, odešlete, přijdou vám peníze a je to. Jak prosté. Každopádně Mint Gallery nás provází od začátku a máme od nich skvělé zpětné vazby, co se prodává dobře a co naopak ne. Hodně nám to pomáhá v přemýšlení o nových produktech,“ říká Michaela Tomišková, se kterou komunikuji zrovna ve chvíli, kdy novou kolekci svítidel „For you from Czechoslovakia“ prezentuje na veletrhu Light+Building v německém Frankfurtu.

„Pronikání na zahraniční trhy je náročné a stále na něm pracujeme. Jsme malé studio a v zahraničí nás zatím nikdo moc nezná. Pravidelně vystavujeme na veletrzích v Miláně, Londýně nebo třeba teď ve Frankfurtu. Člověk prostě musí neustále pracovat a dávat o sobě vědět. Dříve nebo později se to někde projeví,“ myslí si Tomišková.

Designérka ví, o čem mluví: „Není to tak dávno, co nás oslovil Michel Roset s tím, že by naše vázy rád zařadil do kolekce své značky Ligne Roset. Měli jsme z toho obrovskou radost a po roce domlouvání jsme expedovali první větší objednávku. I když jsme museli řešit problém, jak z našeho malého studia odešleme paletu plnou váz, stálo to za to. Když máte hezkou zakázku, vše se dá vyřešit.“ Studio Dechem, ač malé, rozhodně patří k českým značkám, jejichž produkty jsou ve světě nejvíce vidět. „Naše hlavní prodejní místa jsou Londýn, Paříž a New York. Tam putuje obchodníkům nejvíce zboží. Pak jsou to samozřejmě i další menší obchůdky rozeseté po celém světě,“ říká Tomišková s tím, že ačkoliv český trh mají rádi a překvapuje je, jaký je na něm zájem o jejich produkty, pro značku Dechem zůstávají zásadní zahraniční trhy.

Michaela Tomišková s Jakubem Janďourkem založili Studio Dechem v roce 2012 s tím, že se nebudou zaměřovat jen na design a tvorbu skleněných výrobků, ale především na zvládnutí výrobní technologie a respektování řemesel a tradice.

Jejich nejúspěšnějším produktem je skleněná váza Bandaska, která vznikla v roce 2015 a o niž projevil zájem i výše zmíněný Michel Roset. Dechem své Bandasce od té doby vdechlo několik různých tvarů a bezpočet barevných provedení. „Nejprodávanější je Bandaska ve velikosti Big, co se barev týče, je jich tolik, že se to dá těžko určit,“ říká Michaela, podle níž lidé nevybírají barvu podle trendu, ale podle typu člověka, kterému bude sloužit. Do původní kolekce váz dnes patří už i závěsná a stojací svítidla nebo – po přidání dřevěného uzávěru – originální dózy.

To, že si jejich Bandasky vybral do svého portfolia WallpaperSTORE*, považují Michaela s Jakubem za prestiž. V zahraničí však slaví úspěchy i díky svítidlům, jež navrhují pro další české značky. Patří mezi ně třeba Bomma nebo Kavalier Design.

Rony Plesl

Bezkonkurenčně nejdražším předmětem s visačkou „Made in Czech“, který WallpaperSTORE* nabízí, jsou skleněné lustry sklářského gigantu Lasvit z kolekce Neverending Glory od Jana Plecháče a Henryho Wielguse (stojí 3360 eur).

Rony Plesl

Kurátoři magazínu se však nebáli vsadit i na umělecké solitéry individuálního designéra, jejichž ceny dosahují podobných výšek. Například broušenou křišťálovou vázu Quadra Pura zákazníkům z celého světa nabízí za 2000 eur. Jejím designérem není nikdo jiný než Rony Plesl, od roku 2008 vedoucí ateliéru skla na pražské UMPRUM a od loňského roku úspěšný umělecký ředitel nově vzkříšené nižborské sklárny Rückl.



První úspěch v zahraničí Plesl zaznamenal v roce 1992, kdy s Matějem Formanem, Janem Balejem a Danielem Václavíkem uspořádal výstavu v Gallery Arti et Gaudia v holandském Haagu: „Byla to má první výstava po ukončení studií na UMPRUM. Vzpomínám si, že jsem tehdy prodal jednu skleněnou figurku, a pokryl tím alespoň náklady na cestu,“ vypráví designér, který se dnes věnuje především volné tvorbě pro sběratele a designu větších sérií, jež vytváří pro značky jako Lasvit či Rückl.

„Mé první objednávky přicházely spíše od,třetiligových‘ sběratelů a galerií. To se ještě nedalo hovořit o nějaké náročnosti. Tehdy jsme ještě neznali svou cenu a obchodníci, kteří nás navštěvovali, toho spíše zneužívali,“ vzpomíná Rony Plesl na své začátky. „Oproti dnešku to byl velký rozdíl. O zahraničním trhu s uměním a designem jsme tenkrát neměli povědomí. Vše bylo velice naivní,“ dodává.

Situace se začala měnit, když Plesl začal spolupracovat se zahraničními značkami, což dodnes považuje za štěstí: „Nejvíc mi pomohla koncem devadesátých let má čtyřletá spolupráce s muránskou sklárnou Barovier & Toso a designování pro německou společnost Sahm. Díky nim jsem brzy pochopil, že je lepší sledovat spíše zahraniční vzory než české prostředí. Díky tomu jsem se stal vůči sobě velice kritickým,“ říká.

Jak už bylo řečeno, Rony Plesl se dnes ve vlastní tvorbě věnuje spíše galerijním a sběratelským produktům a do retailu se mermomocí nežene. Na nabídku WallpaperSTORE* však přesto kývl: „Těší mne, že mohu být spojen s tak skvělým jménem. Hodně nových klientů se mi ozývá jen na základě této reklamy, což je fajn,“ shoduje se Plesl s Pekařem.

Zda má designér více zákazníků doma, nebo v zahraničí, není snadné určit: „Zákazníci, kteří kupují mé originály, jsou velice solitérní a nedá se úplně vysledovat, odkud jsou. Zahraniční trhy jsou pro mne spíše měřítkem výjimečnosti a originality. Když uspěju tam, něco to znamená. Na druhou stranu, úspěch v Čechách je vždy velice osobní a mne těší, že skrze něj mohu poznávat mnoho zajímavých lidí. Ve výsledku jde stejně spíše o osobnost člověka než o jeho národnost,“ dodává.

Křehký

Své želízko v ohni má i značka Křehký, kterou v roce 2010 založili Jana Zielinski a Jiří Macek s cílem navázat na dlouhou tradici české uměleckoprůmyslové výroby. Wallpaper* ve svém e-shopu nabízí sedm unikátních porcelánových váz z kolekce „Our Flora“, které pro Křehký navrhla Klára Šumová a svými ilustracemi je ozdobil Michal Bačák. „Flora byla vůbec první kolekce, kterou od nás Wallpaper* koupil. Musím říci, že spojení porcelánu a Michala Bačáka je naším bestsellerem,“ říká Jana Zielinski. WallpaperSTORE* nebere věci do komise, ale nakupuje je předem: „Udržují vás tím v lati, protože potřebují, abychom měli věci naskladněné a drželi ceny.“

Jana Zielinski s Jiřím Mackem před dvaceti lety založili Designblok. „Prvních deset let jsme věděli o každém galeristovi, kurátorovi, nákupčím nebo obchodníkovi, který na Designblok přijel,“ vzpomíná Jana Zielinski. „Potom se to přehouplo. Paradoxně nám pomohla i ekonomická krize v roce 2008, kdy české firmy začaly spolupracovat s designéry, aby si udržely konkurenceschopnost,“ říká.

„Pro galeristy a kurátory navíc připravujeme kurátorované výstavy, kde jim předvybereme to nejlepší ze střední Evropy, a oni tak už nemusí být zlatokopy, kteří jsou nuceni prosít spoustu písku, aby našli zlatý nuget,“ dodává. Z mezinárodního hlediska podle ní Designbloku pomohlo i to, že změnil koncept a poslední tři roky probíhá na jednom místě. „Lidé z byznysu přijedou, za jeden den si Designblok projdou, se všemi se potkají přímo na místě, mají možnost nascoutovat pro sebe nováčky, objednat zboží a druhý den jet domů,“ říká.

Krom toho Designblok pomáhá designérům prorazit v zahraničí i prostřednictvím podpůrných aktivit. Vloni to byla například výstava Another white story by Designblok na London Design Weeku.

Na první úspěch českého designéra, který díky Designbloku přišel k zakázce ze zahraničí, si Zielinski nevzpomíná. „Vždycky mě ale potěší, když si o tom přečtu v médiích. Je skvělé vědět, že Designblok designérům a firmám funguje. Těch dvacet let práce nebylo zbytečných,“ říká.



Jana Zielinski s Jiřím Mackem stojí i za úspěchem českých designérů na WallpaperSTORE*. „Gilles Masse, který dnes vybírá věci pro WallpaperSTORE*, byl dříve nákupčím pro italskou La Rinascentu. V rámci Milano Design Weeku jsme s ním dělali několik projektů – a jemu se český design líbil. Na Designblok začal jezdit pravidelně,“ říká Zielinski. Právě díky spolupráci s Gillesem Massem se před pár dny na WallpaperSTORE* objevil odkaz se speciálním výběrem českých designérů, s nimiž Masse během uplynulých osmi let spolupracoval a kteří se na e-shopu nově sdružují pod hlavičkou Designbloku. Kromě speciálního odkazu na titulní straně e-shopu rozesílá WallpaperSTORE* newsletter s nabídkou českých produktů i stovce tisíc registrovaných zákazníků a výběr se chystá podpořit i na sociálních sítích, kde má značka Wallpaper* sílu více než tří milionů uživatelů. Pro český design a pro Designblok je to velká pocta.

Gilles Masse

Gilles Masse, jehož zmínila Jana Zielinski, pracuje pro Wallpaper* již čtvrtým rokem. Na pozici projektového manažera byl přijat rok před oficiálním spuštěním e-shopu. Jeho úkolem bylo připravit kurátorský výběr sortimentu, sestavit tým zaměstnanců a obchod úspěšně spustit.

„WallpaperSTORE* je nezávislý e-shop řízený společností The Level Group se sídlem v Miláně. Partnerství s časopisem Wallpaper* je poměrně blízké, protože jak celkový vzhled, tak záběr obchodu byl úzce konzultován s kreativním týmem časopisu. Pro nás bylo hodně důležité, aby byl e-shop jakýmsi rozšířením webových stránek časopisu Wallpaper*. Výsledkem je jeho jakási digitální odnož, která umožňuje veřejnosti přiblížit se ke všem těm fantastickýma kreativním designérům, výrobkům a značkám, o nichž Wallpaper* informuje na papíře už více než dvacet let,“ říká Masse. Aby byl digitální obsah e-shopu opravdu autentický a působil stejným dojmem jako samotný časopis, využívají k jeho plnění stejné redaktory i fotografy, kteří pracují pro Wallpaper*.

Aby Masse zásobil e-shop kvalitním a aktuálním designem, musí navštěvovat veletrhy po celém světě. „Snažím se být tak minimalistický, jak to jen jde, a navštěvovat jen tradiční veletrhy jako pařížský Maison & Objet, London Design Week nebo třeba Designblok. Kdykoliv je to ale možné, zkouším štěstí v nových destinacích, například vloni v Tchaj-pej, Bejrútu či Kapském Městě. Pomáhá mi to setkávat se s novými trendy, materiály, kreativci i zajímavými projekty,“ říká kurátor. Ačkoliv přiznává, že nejužitečnější je pro něj vždy osobní setkání s designéry a značkami přímo na veletrzích, chápe, že ne všichni mají prostředky, aby se jich zúčastnili. „Pro mladé kreativní designéry, kteří nemají dostatek financí, jsou skvělou vizitkou sociální sítě. Dá se říci, že v dnešní době jsou pro ně téměř nutností,“ říká.

Pokud chce u Masseho někdo uspět, nemusí splňovat žádná zvláštní kritéria. „Je na každém designérovi, aby si vytvořil svůj vlastní svět a promítl ho do svých designů. Důležité však je, aby to dokázal i fyzicky a byl schopen produkty skutečně vyrobit. Produkce přitom nemusí být velká, klidně může jít o malé série nebo limitované edice. Měl by také uvažovat v mezinárodním měřítku, být schopen dodat zboží ve funkčních obalech, s anglickými texty a tak dále,“ říká Masse. „Občas se stane, že i když je produkt překrásný, objednat ho nemůžu. Z praktického hlediska totiž prostě není možné jej exportovat. Internetový obchod je zkrátka založen na globalizaci a my musíme být schopni produkt dopravit i lidem z nejvzdálenějších koutů naší planety,“ pokračuje Masse. „Zde neexistuje žádný prostor pro improvizaci.“

Pro nákupy na internetu je podle něj také velmi důležité, aby produkt zákazníky zaujal i svým příběhem, protože při nákupu v e-shopu si ho nemohou fyzicky prohlédnout. „Když balíček rozbalí, nesmí jít jen o produkt. Nějakým způsobem se v něm musí odrážet celý tvůrčí proces, který stojí za oním předmětem. Třeba jednoduchý příběh, popis ruční výroby, jedinečnost materiálů, popis tradičního výrobního procesu,“ dodává.

První českou značkou, jejíž produkty pro WallpaperSTORE* objednal, byla svítidla Lasvit a speciální dekorativní kousky od Maxima Velčovského, na které narazil během své první návštěvy Designbloku před osmi lety. „Viděl jsem ten veletrh dospívat a měnit se v impozantní platformu pro české designéry a značky, která jim umožnila zviditelnit se na mezinárodním trhu. Zpočátku byly prezentace rozesety po celém městě, což člověku na jednu stranu umožňovalo poznávat nová místa, ale na druhou stranu to bylo časově hodně náročné. Přesto na některé ročníky rád vzpomínám, protože během nich byly využity dočasné výstavní prostory nebo skvělé lokality, což tvořilo skvělý kontrast k prezentovanému designu.“

Pokud vás zajímá, jaký český designér Gillese Masseho nejvíce zaujal, budete překvapeni. „Za posledních deset let jsem měl možnost setkat se s celou řadou vynikajících českých designérů, pochopit jejich sny a touhy, dozvědět se víc o jejich tvůrčích procesech a musím říci, že se z nás stali přátelé. Od mnoha z nich mám doma řadu suvenýrů, do kterých jsem se v průběhu těch let zamiloval. Jsou mezi nimi věci od Lucie Koldové, Michaely a Jakuba ze Studia Dechem, věci od Jakuba a Václava ze studia deForm, něco od Jana Plecháče a Henryho Wielguse, Ronyho Plesla, Zdeňka Vacka a Daniela Pošty od značky Zorya a mnoha dalších. Dnes mohu oficiálně říct, že jsemna českém designu závislý,“ říká Masse.