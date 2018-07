Skleněný skončí to, co Vyvolený začal. Hvězdně obsazený film se hlásí s první ukázkou

LOS ANGELES Když režisér M. Night Shyamalan v roce 2000 natočil snímek Vyvolený s Brucem Willisem v hlavní roli, určitě ještě netušil, že filmovou trilogii dokončí až za osmnáct let. Hvězdně obsazený Skleněný (Glass) by měl být podle traileru vskutku velkolepým závěrem. Snímek zamíří do českých kin 17. ledna 2019.

Elijah Price (Samuel L. Jackson) trpí vzácnou chorobou a jeho kosti jsou kvůli ní křehké jako sklo. Proto se mu také přezdívá pan Skleněný. Právě on před dlouhými lety objevil „superhrdinu“ Davida Dunna (Bruce Willis), který díky strašlivému vlakovému neštěstí přijde na to, že je obdařen nadpřirozenými schopnostmi (snímek Vyvolený, 2000). Do téhle partičky se přidal ještě Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), zdánlivě milý mladík, který má ale velký problém. Kevin má totiž rozpolcenou osobnost a to hned čtyřiadvacetkrát (Snímek Rozpolcený 2016).

Životní osudy těchto divácky oblíbených postav vyvrcholí ve snímku (alespoň jménem) věnovanému poslednímu z trojice, křehkému Elijahovi. „Neudržíš na uzdě to, co v tobě dřímá,“ láká filmový plakát na temnou podívanou. David Dunn bude muset ve filmu využít svých schopností, aby vypátral Kevina, neboť ten nad sebou ztratil veškerou kontrolu.



Původem indický režisér M. Night Shyamalan je velmi rozporuplnou postavou filmového průmyslu. Na jedné straně natočil oceňované snímky jako Šestý smysl (1999, šest nominací na Oscara) nebo Znamení (2002). Na svém kontě má ale také nepříliš podařené věci jako Po zániku Země (2013) nebo Poslední vládce Větru (2010, podle kritiky dost možná jeden z nejhorších filmů všech dob).