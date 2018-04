Skončí korupční kauza hejtmana Půty blamáží? Hrozí, že soudce vrátí případ policii

LIBEREC/PRAHA Více než tři roky trvalo, než v údajné korupční kauze hejtmana Libereckého kraje Martina Půty padla obžaloba. Jenže podle zjištění serveru Lidovky.cz je možné, že se případ bez standardního projednání v soudní síni povleče dál. Na stole je totiž reálná varianta, že případ zamíří k došetření policii. Půta měl podle státního zástupce převzít úplatek za podporu projektu financovaného z evropských dotací, hejtman dlouhodobě vinu odmítá.

V kauze uvízly čtyři firmy a třináct lidí včetně hejtmana Martina Půty. Hlavní větev případu se točí kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Půta jako někdejší šéf řídícího výboru dotačního úřadu Severovýchod měl za půlmilionové všimné zajistit projektu dotaci.

Takto vystavěl příběh státní zástupce Radim Kadlček, když loni v prosinci podal obžalobu mimo jiné pro přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby či poškození finančních zájmů Evropské unie.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz je však pravděpodobné, že na standardní hlavní líčení nedojde a případ se naopak vrátí do rukou kriminalistům. Lze to vyvozovat z kroku, k němuž se uchýlil vyřizující soudce liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem Petr Neumann. „Je nařízeno neveřejné zasedání za účelem předběžného projednání obžaloby,“ potvrdila informace serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Karolína Francová. Takové rozhodnutí značí, že soudce vnímá případ zásadně odlišně než státní zástupce.

Důvodů pro předběžné projednání obžaloby je několik. Nicméně v praxi se tak nejčastěji děje kvůli tomu, že obžaloba po formální či věcné stránce není zralá ke klasickému líčení před soudní instancí. „Jinými slovy že jsou tam vady v přípravném řízení. V takových případech je dost velká naděje na to, že závěrem bude, že se to vrátí do přípravného řízení (policii, pozn. aut.),“ popsal serveru Lidovky.cz své zkušenosti známý trestní advokát Jaroslav Ortman.

Předběžné projednání proběhne 22. května. Proč soudce Neumann zvolil tuto možnost, není jisté. Je v pracovní neschopnosti a nekomunikuje. Mluvčí Francová se s ohledem na to zdržela komentáře. Další důvody zvoleného institutu jsou v obecné rovině rozhodnutí o příslušnosti soudu, postoupení jinému orgánu či zastavení trestního stíhání. Vzhledem k okolnostem Půtova případu se ale nejvíce nabízí varianta, že policie bude muset případ doplnit.

‚Úžasná rychlost spravedlnosti v Česku‘

Nad možností opětovného svěření kauzy kriminalistům, což by v důsledku znamenalo další průtahy, hejtman Půta jen kroutí hlavou. V první řadě preferuje, aby už všechno bylo za ním. „Čím dřív to bude u soudu, tím líp. Protože pokud nebudu zproštěn u soudu, tak vzniknou spekulace, kdo mi to zařídil,“ sdělil serveru Lidovky.cz Půta, kterého policie z korupce obvinila už v listopadu 2014.

Na variantě dalších policejních úkonů místo klasického soudního líčení mu vadí, že by na něm dál visel cejch možného korupčníka. „To by trvalo další tři roky, to je opravdu úžasná rychlost spravedlnosti. Už se nemůžu dočkat dalších voleb, ve kterých budu vystupovat jako sprostý podezřelý, zločinec nebo hajzl, jak je libo,“ ironizoval hejtman, který je prý ve svém okolí s kauzou konfrontován prakticky denně.

Nejznámějším případem postoupeným po předběžném projednání zpět policii je kauza údajně předraženého nákupu letadel CASA, v němž figuruje exministryně obrany Vlasta Parkanová. Soud tak rozhodl v září 2016. Tehdy si však proti tomu podal žalobce stížnost, nadřízená soudní instance pak nařídila, že případ patří do hlavního líčení. Ke stejnému scénáři může dojít i v případě hejtmana Půty.

LN se chtěly na nejnovější vývoj zeptat i odpovědného státního zástupce Radima Kadlčka, který shodou okolností od března řídí celé Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. V pátek však nebyl v úřadu. „Za podanou obžalobou si stojím. Sílu důkazů v současném stadiu trestního řízení je zbytečné jakkoli komentovat,“ řekl jen nedávno ČT.

Benzinová pumpa a peníze pro Nejvyššího

Rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény byla součástí projektu obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany, pro záměr se počítalo s náklady ve výši 65 milionů korun, valnou část měla pokrýt evropská finanční injekce z dotačního programu Severovýchod. Záměr se řadil svým charakterem mezi rizikové, proto se plánovalo vyplacení peněz až po jeho dokončení a následné kontrole.

Podle konstrukce žalobce Kadlčka měl hejtman Půta coby šéf řídícího výboru programu, jenž v konečném důsledku o dotacích rozhoduje, peníze garantovat. „Obdržel v přesně nezjištěném období od 8. 1. 2014 do 7. 3. 2014 finanční částku ve výši 500 000 Kč v hotovosti,“ stojí v obžalobě, z níž v únoru citovala Česká televize. Provizi mu měl poskytnout Jan Petráň, šéf liberecké pobočky firmy Metrostav, která měla opravu kostela provést.

Úplatek si hejtman údajně dohodl na podzim 2013 na benzinové pumpě Shell v Liberci. Nezákonnou provizí podle žalobce chtěl vyřešit své dluhy. Policie hejtmana při přijetí údajného úplatku nezadržela. Vychází ale z několika indicií. Jednou z nich je, že nalezla u jednoho za zaměstnanců Metrostavu dokument z rozpisem částek u kódovaných jmen. 800 tisíc byla částka u přezdívky Nejvyšší, což podle informací z odposlechů bylo označení pro Půtu.

„Já jsem z toho, jak dlouho to trvá a na čem je to od začátku postavené, smutný už čtvrtý rok,“ uvedl k tomu pro Lidovky.cz Půta. Dlouhodobě se hájí, že mu úplatek nikdo nenabízel, neřekl si o něj a nikdy si žádný nevzal. Druhou větví kauzy je pokus o zmanipulování dotace ve výši 30 milionů korun na projekt takzvané oddechové zóny Perštýn, dotační peníze se nakonec ani u jednoho záměru nevyplácely.