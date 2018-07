Skot uhynul ve vrstvě hnoje. Chovatel je podezřelý z týrání zvířat

Frýdek-Místek Policie řeší podezření na týrání zvířat na statku v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Majitel podle zjištění Krajské veterinární správy Ostrava nechal skot žít v hluboké vrstvě hnoje. Několik zvířat uhynulo.

Policie chovatele ještě nevyslechla. Obviněn může být z týrání zvířat, za což mu hrozí trest od dvou do pěti let vězení. Ve středu to řekla mluvčí frýdecko-místecké policie Zlatuše Viačková.



„Okolnosti chovu skotu v Kozlovicích prověřujeme. Chovatele se nám ještě nepodařilo vyslechnout. Na místo dojíždí, známe ale jeho totožnost, kriminalisté na případu pracují,“ řekla Viačková. Kromě výslechu chovatele bude pro případné obvinění důležitý i znalecký posudek a pitva několika uhynulých zvířat, uvedla.

Na případ upozornili veterinární správu pracovníci frýdecko-místeckého magistrátu. Následná kontrola prokázala vážné dlouhodobé zanedbávání péče o skot. Vzhledem k závažnosti případu předala správa informace i policii.



„Veterinární inspektoři v chovu objevili sedm kusů býků v hluboké vrstvě trusu, která znemožňovala zvířatům jakýkoli pohyb. Zvířata byla chována v naprosto nevyhovujících podmínkách, stále ve vysoké vrstvě měkkého hnoje, silně znečištěna výkaly, vykazovala známky slabosti a vyčerpání a některá zvířata nebyla schopna téměř pohybu,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Kontrola podle něj objevila jednoho uhynulého býka, jehož tělo bylo značně vyhublé, a kosterní pozůstatky dalšího kusu skotu. „Zvířata navíc neměla přístup k vodě, proto inspektoři ihned doplnili nádobu, aby se zvířata mohla napít. Zkušení veterinární inspektoři, kteří se na řešení přípravu podíleli, uvedli, že takto nevhodné podmínky v chovu skotu dlouho neviděli,“ doplnil Vorlíček.

Chovateli vedle podezření ze spáchání trestného činu hrozí pokuta za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání až do výše 500.000 korun. Chovatel je navíc příjemcem dotací, to znamená, že bude následně zahájena kontrola, zda podmínky dotací splnil. „Zvířata byla dočasně přemístěna do venkovní ohrady. Dostávají vodu i krmivo,“ řekl Vorlíček.