Skupina Kafka Band úspěšně vyrazila do Ameriky. Alespoň v inscenaci

Skupina Kafka Band má za sebou úspěšnou premiéru hudebně-divadelní inscenace Amerika podle románu pražského spisovatele Franze Kafky, známého také pod názvem Nezvěstný. Pro přední německou scénu Theater Bremen ji nazkoušel režisér Alexander Riemenschneider. Divadlo inscenací otevřelo minulý pátek činoherní sezónu v hlavní budově. Skupina Kafka Band pro představení složila hudbu včetně řady písní a v představení vystupuje. Již před dvěma lety tu s velkým ohlasem uvedla adaptaci Kafkova románu Zámek.

„U Zámku jsme vycházeli z našich písní z alba Das Schloss a z podoby našich koncertů. Představení bylo úspěšné jak u diváků, tak u kritiků a tak nám v Bremách nabídli další spolupráci. Tentokrát jsme skládali přímo pro divadlo. Na jaře jsme se sešli na chalupě a natočili čtrnáct demosnímků a našli v nich vlastní cestu románem. Na nich se pak dále pracovalo, během zkoušení vznikly tři další skladby,“ říká spisovatel Jaroslav Rudiš, který v Kafka Bandu zpívá a recituje, a pro písně v inscenaci napsal německé i anglické texty vycházející z Kafkova díla. Na dvou českých písních se textařsky podílel také výtvarník a zpěvák Jaromír 99.

„Hudebně jsme se nechali inspirovat knihou. Franz Kafka v Americe sice nikdy nebyl, ale nadčasově popisuje ten obrovský společenský převrat. Příchod moderní doby, techniky, mechanizaci práce i lidských vztahů a lásky. V tom je ta kniha nadčasová,“ říká Jaromír 99. Proto se kapela rozhodla více pracovat s elektronickými nástroji, syntetizátory a vocodery.

Německá kritika představení chválí. „Přesvědčivě intenzivní inscenace,“ tvrdí v recenzi Christine Gorny z Radio Bremen a vyzdvihuje koncentraci na Kafkův text. „Americký sen se mění v americké trauma,“ říká dále a chválí minimalistickou šedočernou scénu, herecké výkony a hudbu skupiny Kafka Band, která po celou dobu „působivě hraje.“ „Grandiózní Kafka Band,“ doplňuje ji Mareike Bannasch z deníku Kreiszeitung a vyzdvihuje věrnost literární předloze a temnou, bezvýchodnou atmosféru představení, na jejímž konci Karlu Rossmannovi nezbývá příliš naděje.

Inscenace Amerika se v Brémách zkoušela dva měsíce. V plánu je zatím patnáct repríz až do konce ledna příštího roku. Režisér Alexander Riemenschneider je s Rudišem autorem divadelního scénáře. Vedle Kafka Band ve hře vystupuje šest herců brémského divadla. Samotného Karla Rossmanna, šestnáctiletého vyhnance z Prahy, hraje obří loutka, která symbolizuje jeho naivitu, strach, křehkost a samotu. Rossmanna do Ameriky pošlou jeho rodiče, aby ho tím potrestali za jeho selhání. „Nejprve to s ním nevypadá špatně a zdá se, že se mu splní ten americký sen. V New Yorku má bohatého strýce. Ale i ten ho kvůli malichernosti vyštve a tak se s Karla stane tulák. Přijde o všechno a společenský padá stále níž a níž. Až na úplné dno,“ říká Rudiš, který měl v pátek v Německu dvě divadelní premiéry. Státní divadlo v Drážďanech otevřelo sezónu adaptací jeho románu Národní třída. Ten v polovině září uvedlo jako rozhlasovou hru také stanice WDR v Kolíně nad Rýnem. Ke hře složil hudbu Dušan Neuwerth (Tata Bojs, Umakart), který v Kafka Band hraje na kytaru.

Kafka Band vedle něj, Jaromíra 99 a Jaroslava Rudiše tvoří a.m. almela, Jiří Hradil, Zdeněk Jurčík a Tomáš Neuwerth. Album Das Schloss - Zámek vydal Supraphon v roce 2014. Kapela s ním odehrála řadu koncertů mimo jiné v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku nebo Nizozemí. V České televizi poběží na podzim záznam koncertního provedení Zámku z brněnského Sono Centra.