Slabé místo Jiřího Drahoše? Volební manažer Jakub Kleindienst

PRAHA Spolupracovníci Miloše Zemana, které si s sebou přivedl na Hrad, už vešli do dějin. Kancléř Vratislav Mynář už pět let usiluje o přísnější prověrku, kterou nedostal, a­ vazby poradce Martina Nejedlého na Rusko už si všimly i New York Times.

Také Jiří Drahoš má však ve svém týmu osobu, jejíž dřívější působení vzbuzuje otázky. Jde o ­bývalého starostu středočeského Nového Strašecí za ODS Jakuba Kleindiensta.

Kleindienst působil od začátku jako šéf Drahošovy kampaně, pomáhal mu sbírat podpisy pro kandidaturu i skládat tým. Když Drahoš postoupil do druhého kola, Kleindienst ustoupil do pozadí, prezidentský kandidát vzal strategii do svých rukou.

Není divu, na volebního manažera Drahošovy kampaně se začalo ptát čím dál víc lidí. A Kleindienst se stal viditelným slabým místem Drahošovy kandidatury.

Například proto, že v minulosti působil ve firmě ML Compet stíhané v kauze kolem bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha (dříve ČSSD). Kleindienst byl členem dozorčí rady společnosti, která měla podle policie manipulovat veřejné zakázky.

„Celý můj zájem o tu firmu trval asi měsíc. Nezúčastnil jsem se za tu dobu žádného zasedání dozorčí rady. Tu funkci jsem ani nevykonával,“ vysvětloval loni v ­dubnu Kleindienst serveru iRozhlas.cz. O samotném Rathovi pak řekl, že ho viděl jednou v životě. A to když vyhrál v roce 2008 volby a měl se stát hejtmanem. Kleindienst pracoval jako vedoucí odboru regionálního rozvoje ve Středočeském kraji, když ho vedl Petr Bendl (ODS). Když zvítězil Rath, skončil.

Proč si Gross ten byt vybral?

Jenže u působení ve firmě ML­ Compet to neskončilo. Později vyšlo najevo, že jeho stopa se objevuje v kauze dalšího sociálně demokratického politika – Stanislava Grosse. Kleindienst mu měl podle magazínu Reportér v­ roce 1999 prodat byt. Nešlo přitom o žádný jiný než ten, kvůli kterému se musel nakonec Gross vzdát pozice premiéra a jeho politická kariéra vzala za své. Expremiér nikdy nedovedl pořádně vysvětlit, kde na koupi bytu vzal. Reportér loni v prosinci Kleindiensta citoval následovně: „Viděl jsem se s ním možná čtyřikrát. Z ­mého pohledu byl ten vzorový byt s..čka. Proč si ho vybral, nevím.“

A ještě jednou magazín Reportér z loňského prosince. Kromě jiného také popsal, že Kleindienstova firma Zámecký dvůr Líčkov dostala od Státního fondu životního prostředí dotaci na kompostárnu, ta ale nikdy nevznikla.

„Nešlo to udělat, protože hygiena nechtěla povolit provozovnu v ­Líčkově na dvoře. Bylo to prý moc blízko zámku. Takže jsme to museli přesunout na jiný pozemek. A (se Státním fondem životního prostředí) jsme se dohodli, že to uděláme na mém pozemku v­ Novém Strašecí,“ tvrdil pro Reportér Kleindienst. V dokumentaci však o změně projektu podle magazínu nic není.

Drahoš: Jsou to spekulace

Loni založil Kleindienst kvůli Drahošově předvolební agitaci firmu Whenever, přes kterou se platí a fakturují výdaje na kampaň.

Jiří Drahoš dotazy na jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků většinou odráží slovy, že mu věří. Kleindiensta podle svých slov potkal před několika lety na ministerstvu kultury, kde tehdy Kleindienst pracoval. „Setkali jsme se na nějaké společenské akci a dělal na mě velmi dobrý dojem. Když jsem pak zvažoval lidi do týmu, věděl jsem, že je to člověk, který má zkušenosti ze soukromého byznysu, sešli jsme se, znovu jsme si ho proklepli a přijal jsem ho do týmu,“ řekl v rozhovoru pro LN prezidentský kandidát.

K jeho kauzám pak dodává, že jsou na bázi „jedna paní povídala“ a jde o spekulace.

Ovšem jako zmíněné slabé místo ho považují i někteří Drahošovi podporovatelé. „Je to jedna z­ mála věcí, která může pana profesora velmi mírně poškodit. Ale rozhodně si myslím, že jeho protikandidát má daleko problematičtější spolupracovníky. Co je nyní úkolem pana Kleindiensta, vůbec netuším. Většina lidí v této zemi ale neví, kdo je Jakub Kleindienst. Ale všichni vědí, kdo je Mynář a Nejedlý,“ řekl LN Drahošův poradce – spisovatel a nakladatel Jiří Padevět.