IT poradci byli i dřív, brání Šlechtová bývalého terapeuta. Seznamy mluví jinak

PRAHA Za rady v oblasti bezpečnosti datové komunikace od bývalého terapeuta Evžena Teršla už ministerstvo obrany zaplatilo 77 tisíc korun. Podle ministryně Karly Šlechtové (ANO) nejde o nic mimořádného. Seznamy poradců ale říkají něco jiného.

K velkému překvapení lidí z bezpečnostní branže si ministryně obrany Karla Šlechtová přivedla do týmu poradců člověka bez vysokoškolského vzdělání a bez bezpečnostní prověrky. Podle ní je ale správné, když se na IT systémy, které resort obrany používá, podívá expert zvenčí. Některé používané systémy prý pamatují rok 1994.



„Poradci na IT byli na ministerstvu obrany i v minulosti. Nejsem žádnou výjimkou,“ napsala LN Šlechtová při obhajobě Teršla, který jí radil už na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), kde dříve působila.

Potíž je ovšem v tom, že v posledních pěti letech na ministerstvu obrany žádný oficiálně vedený poradce ministra pro IT nepracoval.

LN totiž prostudovaly veřejně dostupné seznamy poradců, které jsou k dispozici na resortním webu. Zahrnují období od druhé poloviny roku 2013 až do konce roku loňského.

Víc než exministr

Položili jsme proto dotaz i dvěma posledním předchůdcům Šlechtové – Vlastimilu Pickovi a Martinu Stropnickému (ANO).

Zatímco bývalý náčelník generálního štábu Picek neodpověděl, stranický kolega Šlechtové zareagoval. Sice stručně, ale výstižně. „Neměl,“ napsal na dotaz LN ohledně IT poradců Stropnický, který je nyní v kabinetu ministrem zahraničí.

Už dříve takovou věc označil za nesmysl Alexandr Vondra (ODS), který vedl resort obrany v letech 2010 až 2012.

Ministryně Šlechtová si svého poradce Teršla ale cení. Platí mu lépe, než kolik za své rady dostával jiný její předchůdce. V seznamech poradců lze totiž dohledat, kdo a za kolik radil. Za pomoc s projektem „Ideální model mobilizačně rozvinutých ozbrojených sil ČR“ například obrana loni zaplatila 75 tisíc korun Luboši Dobrovskému, bývalému ministrovi obrany z let 1990 až 1992 a zkušenému diplomatovi. Dobrovský v minulosti působil jako velvyslanec v Rusku či jako náměstek ministra zahraničí.

Cenné rady na MMR

Mezi ministerskými poradci byl loni i bezpečnostní analytik Andor Šándor, který byl v letech 2001 až 2002 náčelníkem armádní tajné služby. Za jeho analýzy resort v první polovině loňského roku vyplatil 46 tisíc korun.

Právě Šándor se v minulých dnech podivil nad faktem, že na citlivou agendu bezpečné komunikace si Šlechtová najala externistu.

„Je to zásadně špatně, jestli má člověk z vnějšku zajišťovat bezpečnost komunikace v rámci ministerstva obrany a generálního štábu. To by vypovídalo o žalostném stavu. Doufám, že to tak není. Obecně bych to mohl vnímat bez znalosti detailů tak, že nedůvěřuje systému,“ řekl Šándor.

Univerzita života a zkušenost z bezpečnostní firmy

Poradce Šlechtové Teršl sice – jak sám přiznává – má jen univerzitu života, ale v bezpečnosti nějaké zkušenosti získal. Vystupuje jako externí spolupracovník a IT specialista bezpečností firmy Goldsilver. Ta má ve výčtu aktivit komplexní bezpečností řešení včetně ochrany před odposlechy. Podle informací na webových stránkách klientům zajistí prověrky počítačů a celých sítí, ale i sledování.



Uzavřená dohoda o pracovní činnosti mezi poradcem a ministerstvem obrany se podle vyjádření mluvčí resortu Jana Pejška týká oblasti ICT, zabezpečení datové komunikace včetně koncových IT zařízení, analýz a prevence úniku dat pomocí procesních a technologických opatření a integrace bezpečnosti ICT se systémy fyzické bezpečnosti.

Teršlovi ministryně věří už roky. Za rady na MMR mu úřad vyplatil téměř 900 tisíc korun.