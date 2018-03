V příští vládě nemusí být Šlechtová. Může skončit v Japonsku nebo na Slovensku

PRAHA V příští vládě by už neměla být Karla Šlechtová (ANO). Detaily jejího odchodu z ministerstva obrany ale zatím nejsou známé. Miloš Zeman odchod své oblíbenkyně údajně podmínil tím, že o ní bude dobře postaráno. Spekuluje se tak o její budoucnosti jakožto velvyslankyně.

Karla Šlechtová (ANO) by se měla stát velvyslankyní na Slovensku nebo v Japonsku, výběr je na ní. Tyto informace přinesl v pátek server Info.cz. Totožnost svých zdrojů ale neuvádí.

Po dobu svého působení Šlechtová kritizovala svého předchůdce Martina Stropnického. Kritizovala také vedení armády za nereálné požadavky při nákupu vrtulníků. Zakázku plánovala zadat více státům. Plánovala také dokončit tendry na mobilní radary, rozšířit zahraniční mise i zavedení branné výchovy do škol.

Šlechtová na konci února také informovala, že to bude ona, kdo bude navrhovat nového náčelníka generálního štábu. Ve čtvrtek vláda schválila do čela generálního štábu Aleše Opatu, který by měl nahradit Josefa Bečváře. S prezidentem Šlechtová výměnu předjednala.

Podle zdrojů LN se také zrodila dohoda mezi premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem, na Pelikánově nástupci ministra spravedlnosti, Roberta Pelikána (ANO) v příští vládě. Má jím být právník Petr Mlsna, který se drží ve státní správě bez ohledu na vládní garnituru.



Kdo by měl nahradit Šlechtovou, není jasné.