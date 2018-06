‚Jako věta z díla Adolfa Hitlera.‘ Peroutkova vnučka další žalobu nechystá, Zemana zastoupí ministerstvo

PRAHA Česká justice by se ke sporu vnučky Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslové s prezidentem Milošem Zemanem mohla vrátit ještě letos. Žalobu Kaslové vyprovokovala slova hlavy státu, že Peroutku fascinoval nacismus. Nejvyšší soud po téměř roce a půl vrátil případ první instanci. Podle verdiktu je prezidentská kancelář ze sporu venku, pozici prezidenta by mělo nově hájit ministerstvo financí.

„Odhaduji, že jednání v uvedené věci může být nařízeno nejdříve v posledním čtvrtletí tohoto roku,“ sdělila serveru Lidovky.cz Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, kam se spis k případu vrátil 22. května. Poprvé obvodní soud kauzu vypořádal už v březnu 2016, tehdy nařídil prezidentu Zemanovi omluvu v plném rozsahu. Po sérii opravných prostředků podaných oběma stranami se dostala pře až k Nejvyššímu soudu.

K soudu prezidenta republiky a Terezii Kaslovou dovedla vyjádření nejvyššího ústavního činitele z ledna 2015. Zeman na konferenci pořádané při příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního táboru v Osvětimi slovutného novináře Ferdinanda Peroutku nařknul z toho, že ho fascinoval nacismus. Podle prezidenta to dokládá článek s názvem Hitler je gentleman. Současně mu připsal autorství výroku„Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.

Peroutka ale článek nenapsal, sousloví o andělech a vlcích pak pochází od spisovatele Jana Stránského. Odvolací Městský soud v Praze předloni v září uložil prezidentské kanceláři, aby se omluvila jen za nepravdivou informaci o článku s Hitlerem. Ve zbytku sporu se přiklonil na stranu prezidenta, protože je prý v Peroutkově díle jistá uhranost nacismem patrná. Po tomto rozsudku padla z obou stran dovolání.

Nejvyšší soud letos v květnu došel k závěru, že za výroky Zemana odpovídá Česká republika, ale před soudem ji nemá zastupovat prezidentská kancelář. Podle soudu se v kauze nemá jednat podle občanského zákoníku, ale podle zvláštního zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V takovém případě je tak Kancelář prezidenta republiky ze hry.

Advokát má o verdiktu pochybnosti

„Kancelář prezidenta republiky by ve sporu figurovat neměla, protože výše uvedený zákon definuje, jaká složka státu v případě uplatněné škody za Českou republiku vystupuje,“ sdělil serveru Lidovky.cz právní zástupce Kaslové František Vyskočil. Legislativa v této souvislosti zmiňuje jako odpovědné orgány ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí, přičemž Nejvyšší soud se výrazně kloní ke druhému zmíněnému resortu.

Jak se tento výrok na dalším průběhu sporu projeví? „Obvodní soud by to měl vyhodnotit tak, že do jednání nechá vstoupit ministerstvo financí,“ přiblížil advokát Vyskočil. „Ministerstvo by mělo hájit pozici státu, za který prezident jedná. V přeneseném slova smyslu by mělo interpretovat výroky prezidenta,“ dodal. Nicméně určitou spolupráci prezidentské kanceláře a resortu lze předpokládat, minimálně by mu měla kancelář předat podklady k případu.

Advokát má ale k výroku Nejvyššího soudu výhradu. Podle jeho přesvědčení slovní útoky prezidenta na Peroutku neodpovídají tomu, co má zákon upravovovat. „Jestliže se podívám na název zákona, potom se musím ptát, zda je prezidentův projev ‚rozhodnutí‘, nebo ‚nesprávný úřední postup‘. Asi budeme zajedno, že do těchto definic zákona kritizované výroky nevměstnáme,“ poznamenal.

‚To bych se opravdu usoudila‘

„Ministerstvo financí dosud nebylo ze strany soudů ve věci Kaslová kontaktováno,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jakub Vintrlík s tiskového odboru resortu. Lze ale očekávat, že soud se s resortem spojí v následujících týdnech, až si příslušná soudkyně podrobně prostuduje verdikt Nejvyššího soudu. Aktuálně na straně České republiky vystupuje podle zmíněného zákona ministerstvo financí ve 271 sporech.

Terezie Kaslová se se svým advokátem nad čerstvým verdiktem sešla minulý týden, aby si vyjasnili další postup a jakým směrem by se měl spor vyvíjet. Současně se radili o tom, zda vůči prezidentu Zemanovi podniknou další právní kroky. Zeman sice 24. května na Žofínském fóru přednesl svéráznou omluvu, v níž vyjádřil lítost, že citoval článek, jenž nelze najít, ale jinak se do Peroutky pustil minimálně stejně tvrdě jako před třemi lety.

VIDEO: Zeman komentuje soudní spor kvůli výrokům o Ferdinandu Peroutkovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V určité fázi podlehl nacistické ideologii. A nyní je to dokázáno právě jeho články jak z druhé republiky, tak z protektorátu. Nechci to tady rozvíjet, ale například článek Češi, Němci a Židé je odporně antisemitský. Jedna věta za všechny: ‚Němectví bylo zasaženo židovskou otravou,‘ konec citátu. To je jako věta vystřižená z díla Adolfa Hitlera,“ prohlásil Zeman.

Kaslová po rozmluvě s advokátem seznala, že další žaloba by byla kontraproduktivní. „Z mého pohledu se tu pořád nehorázným způsobem uráží člověk, který se nemůže bránit. Ale to bych se opravdu usoudila. Já bych ráda dovedla do konce alespoň tuto jednu věc,“ zdůraznila důležitost původní kauzy. Sama už dříve serveru Lidovky.cz řekla, že spor povede do chvíle, dokud jí síly budou stačit.