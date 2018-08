Slovenská policie našla u tří Čechů marihuanu, obvinila je

Bratislava Slovenská policie obvinila z drogových deliktů tři Čechy. Při kontrolách, které se uskutečnili od pátku během hudebního festivalu v Bratislavě, u nich podle předběžné analýzy policisté našli různé množství marihuany. V pondělí o tom informovala policejní mluvčí Veronika Slamková. V případě prokázání viny hrozí Čechům až několikaleté vězení, slovenské soudy v podobných případech ale často ukládají mírnější tresty.

Nejprve v pátek večer policisté zajistili u 29letého Čecha plastové pytlíky a cigaretu s marihuanou, celkově 17 obvyklých jednorázových dávek drogy. Později při další kontrole našli u jiného devětadvacetiletého českého občana rovněž marihuanu, která podle předběžné analýzy odpovídala 58 dávkám.

Oběma zmiňovaným Čechům hrozí podle trestního zákona až desetileté vězení, soud jim ale také může uložit podmínku.

V sobotu slovenští policisté během zmiňovaného festivalu v rekreačním areálu Zlaté Piesky zase našli u 27letého Čecha marihuanu, z níž by šlo vyrobit asi sedm dávek drogy. V tomto případě hrozí obviněnému až pětileté vězení.

Slovenské soudy při ukládání trestů za drogové delikty zohledňují právě počet dávek, které lze ze zajištěného množství drogy vyrobit. Mírnější postihy hrozí za přechovávání obvykle nanejvýš deseti dávek drogy pro osobní potřebu.

Slovensko obecně uplatňuje nulovou toleranci za držení drog. Některé soudy v zemi pod Tatrami ovšem rozhodly, že držení například do půl gramu marihuany, což odpovídá asi jedné cigaretě, trestné není.

V Česku je marihuana na seznamu zakázaných návykových látek. Jejich držení v malém množství (u marihuany do deseti gramů) je přestupkem a hrozí za to pokuta až 15 000 korun. V případě většího než malého množství (u marihuany nad deset gramů) jde o trestný čin, přičemž pachateli, jedná-li se o přechovávání konopí, hrozí v závislosti na množství jeden rok až osm let vězení.