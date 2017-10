Bratry na Slovensku obvinila policie z vraždy člena gangu. Tělo našli v Česku

BRATISLAVA Slovenská policie obvinila z úkladné vraždy dva bratry, kteří podle ní zabili člena svého gangu a tělo pak zakopali v České republice. Dvojčata, jež kriminalisté označili za nejvyšší členy zločinecké skupiny, jsou ve vazbě za jinou trestnou činnost.

Slovenští kriminalisté na tiskové konferenci také oznámili, že byl obviněn profesionální voják a další osoba kvůli obchodování se střelivem a trhavinou. Odhalena byla i další skupina, která je podezřelá z krácení daní.



„Nejslabší článek“ svého gangu se zmiňovaná dvojice podle policie rozhodla zavraždit v reakci na jeho vyjádření, že jejich pozici oslabí. Muže vylákali na parkoviště a pak jej v Ilavě na západním Slovensku jeden z bratrů několika ranami zavraždil.

„Tělo naložili do vozidla a s cílem zahladit stopy jej odvezli do České republiky, na území Moravy, kde vykopali jámu, tělo do ní vložili a zahrabali,“ řekl novinářům ředitel slovenské elitní policejní jednotky NAKA Peter Hraško. Tělo bylo zalito v betonu, což komplikovalo práci, při které byl využit pes.

Zabili „nejslabší článek“ gangu

Hraško neupřesnil okolnosti, na jejichž základě kriminalisté zjistili, že ostatky oběti se nacházejí u obce Študlov v česko-slovenském pohraničí. Za úkladnou vraždu dvojici obviněných hrozí až doživotí.

Dvojčata spolu s dalšími osobami slovenští policisté zadrželi na začátku března, kdy je obvinili zejména z drogové trestné činnosti na západním a severním Slovensku. Podle Hraška kromě zmiňovaných deliktů budou oba hlavní členové gangu patrně obviněni i v jiných případech.



„Tím, že byli dominantní v regionu, tak se snažili zastrašovat nejen vlastní členy, ale i členy ostatních konkurenčních skupin tím, že jim ubližovali na zdraví, zapalovali a poškozovali majetek,“ řekl Hraško.

Prodej nábojů a trhavin

Slovenská policie také oznámila, že obvinila vojáka a další osobu v souvislosti s prodejem 2300 nábojů, 1,76 kilogramu trhaviny TNT a zápalné šňůry za 6650 eur (171 500 Kč). „Domnívám se, že základním motivem byl finanční prospěch. Nebyl prokázán další motiv související s terorismem a extremismem,“ řekl policejní prezident Tibor Gašpar. Policie zadržela vojáka po prodeji vojenského zboží, na případu spolupracovala s vojenským zpravodajstvím.



V uplynulých měsících vyšlo najevo, že z několika armádních skladů na Slovensku zmizela munice, jako například ruční a protitankové granáty.

V dalším případu slovenská policie po rozsáhlých raziích obvinila 63 lidí mimo jiné z krácení daní za téměř 28 milionů eur (722 milionů Kč), a to prostřednictvím fiktivních nebo nadhodnocených transakcí v rámci sítě různých firem.