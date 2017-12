Slovenská policie zastřelila člena bankomatové mafie na útěku, kradl auto

BRATISLAVA Slovenská policie zastřelila v pátek ráno v obci Opoj nedaleko Trnavy bosse bankomatové mafie na útěku. Střelbu nepřežil 42letý Ján Golis. Jeho 34letý kolega Martin Krajčovic při zásahu utrpěl lehčí zranění, informoval server Sme.sk.

Muži, proti kterým policie v Opoji zasáhla, byli neprávoplatně odsouzeni za krádeže bankomatů v Čechách a Rakousku. Jistou dobu podle slovenského serveru byli ve vazbě. Po jejich propuštění stoupl počet krádeží aut v okolí Trnavy.



Policie přijela na místo zásahu po oznámení občana, který si všiml dvou maskovaných mužů, jak se pokoušejí odcizit jeden ze zaparkovaných automobilů. „Na místo dorazila jako první hlídka z obvodního oddělení v Trnavě, která zaregistrovala dva muže se zahalenými tvářemi, jak naskakují do Audi 6 combi,“ informoval na tiskové konferenci policejní prezident Tibor Gašpar. Muži podle něj s vozidlem prudce vystartovali a narazili do policejního vozu, aby si uvolnili cestu. „Napoprvé se jim to nepodařilo, proto s autem vycouvali a druhým nárazem policejní vozidlo odstrčili na stranu,“ popisoval drama Gašpar.

Pachatelům se však daleko ujet nepodařilo. Přibližně po 20 metrech se jim do cesty postavilo vozidlo druhé hlídky. Do něj maskovaní muži narazili třikrát. Policista za volantem utrpěl zranění tváře, hrudníku a kolene.

Obě policejní hlídky po automobilu s pachateli střílely. Podle policejního prezidenta věděly, že nepodnikají zákrok proti amatérům. Přímo na místě zůstal jeden mrtvý, řidič audi Ján Golis. Podle Gašpara z automobilu vystoupil a i se střelným zraněním hlavy se pokusil o útěk přes plot rodinného domu.

Spolujezdec si lehl na zem se slovy, že se vzdává a nebude klást další odpor, řidič měl tendenci přeskakovat plot, ale nakonec si také lehl na zem. Na starost si oba muže vzali přivolaní záchranáři. Zatímco Ján Golis mezitím svým zraněním podlehl, Martin Krajčovic utrpěl lehčí zranění.

Podle Gašpara lze útok podezřelých vůči policistům klasifikovat jako útok na veřejného činitele s použitím zbraně. „Podle mého názoru šlo o nutnou sebeobranu, samotné závěry však učiní inspekce,“ řekl Gašpar.