Nebezpečné Vysoké Tatry. Slovenské hory o Vánocích zabíjely, Čech si na ně troufl v teniskách

STARÝ SMOKOVEC/PRAHA Nebývalý počet obětí ve Vysokých Tatrách během dvou dnů, kdy mezi čtyřmi mrtvými byli hned tři Češi, přiměl slovenskou horskou službu k vydání varování. Oblíbená destinace českých turistů se v posledních dnech stává stále nebezpečnější, hory momentálně pokrývá zledovatělý povrch. Tamní horská služba proto návštěvníky žádá, aby byli maximálně opatrní a pokud možno, nepohybovali se ve vyšších polohách.

Letos už ve Vysokých i Nízkých Tatrách zemřelo nejméně sedm Čechů. A všeobecně panuje mýtus, že nejsou příliš disciplinovaní lezci. To však, alespoň v tomto případě, slovenská strana nezdůrazňuje. „Nelze říci, že by hrálo hlavní roli to, že jsou Češi. Před dvěma lety zase více umírali Slováci,“ řekl serveru Lidovky.cz Marián Červienka, horský záchranář, jenž byl přítomen většině zásahů o svátcích.

Podle jeho slov je hlavním jmenovatelem většiny neštěstí převážně ledem pokrytý povrch, který způsobilo oteplení a následný pokles teplot. Kvůli němu hrozí turistům nečekané smýknutí.

„Tato příčina se ale dá eliminovat tím, že návštěvníci budou dobře vystrojení. Jeden český občan ale například vůbec nebyl. Měl letní obuv do města a samozřejmě bez maček,“ řekl Červienka o jedné z obětí.

Jen v průběhu letošních Vánoc zasahovali záchranáři ve slovenských horách 85krát. V porovnání s rokem 2014 tak podle ředitele tamní Horské záchranné služby Jozefa Janigy došlo k téměř trojnásobnému nárůstu zásahů.

Do Tater s letní obuví

Nehody se ovšem nevyhýbají ani důkladně vybaveným turistům. Mnozí totiž nevědí, jak zakoupenou výstroj správně používat.



„Byl tu i případ, kdy turisté měli stoupací železa, jenže ne na nohou, ale zavěšené na ruksaku,“ uvedl Janiga na čtvrteční tiskové konferenci ve Starém Smokovci.



Podle jeho kolegy Červienky sem tam stihne nešťastný okamžik předcházející smrtelnému pádu také zkušeného horolezce. „Může zakopnout mačkou o nohavici nebo se smýkne z jiného důvodu a nedostane potom pomoc.“ Další faktorem při tragédiích může být i špatné plánování túry.

Zledovatělý povrch jako beton

Záchranáři varují, že aktuální nepříznivé podmínky, které panují v Tatrách, jsou vhodné pouze pro turisty, kteří vědí, jak se po horách pohybovat a umí odhadnout situaci. Rozhodně pak nejsou určeni těm, kteří by se chtěli učit chodit po namrzlém svahu. Zledovatělý přitom není jen terén nad lesem, ale také turistické trasy v nižších polohách.

„Led je tam takový, že když po něm jdete s mačkami, zůstávají po nich asi třímilimetrové dírky, žádná stopa. Je to úplně betonové. Do vrtulníku jsme nasedali s mačkami na nohách a vysedali s cepíny v ruce, abychom se nejdříve zapíchli,“ přiblížil Marián Červienka, který o svátcích strávil více času na ledě a na palubě helikoptéry než doma.



Pracovníci horské služby nastoupili do vrtulníku na Boží hod v devět hodin ráno a vystoupili z něj zhruba kolem čtvrté hodiny odpolední. Na Štěpána začínali se svítáním a končili večer.

Oba dva dny jim vedle leteckých a dobrovolných záchranářů pomáhali také chataři. Záchranné akce podle nich nebyly vůbec jednoduché. Pokud by nemohla být nasazena helikoptéra, trvaly by i déle než deset hodin.

Mezi českými občany, kteří v pondělí a v úterý zemřeli v Tatrách, byla mimo jiné i žena, která patřila do skupiny takzvaných Ježíškových vnoučat. Tedy dobrovolníků, jež plnili seniorům jejich vánoční přání.

Pozor na „horské šmejdy“

Přesnými čísly, zdali letos zahynulo na slovenských horách více Čechů či občanů jiné národnosti, záchranáři momentálně nedisponují. Poměrně vysokou letošní úmrtnost Čechů ovšem přisuzují jejich hojném výskytu.

Vyznavačům pěší turistiky a horolezectví horská služba doporučuje, aby absolvovali před výstupem skialpinistické kurzy či využili služeb průvodců. Ředitel Jozef Janigy při té příležitosti ale varoval, že i v této oblasti působí takzvaní šmejdi, kteří podnikají služby bez příslušných povolení nebo vědomostí.

„Doporučujeme všem, kteří chtějí takové služby využít, aby si ověřili, jestli tyto právnické nebo fyzické mají oprávněnou akreditaci, vzdělání a živnostenské oprávnění,“ uvedl ředitel.



S ledem mají problém i kamzíci

Společně se svými kolegy zároveň vyzval veřejnost, aby důsledně sledovala aktuální informace o podmínkách na horách na internetových stránkách a sociálních sítích horské služby, případně využívali její mobilní aplikaci.

Tento rok tomu tak podle něj příliš nebylo. Situace se změnila až po posledních tragických událostech. „Bohužel se lidé začínají o tyto věci zajímat až tehdy, když se něco stane,“ hlesl Janiga.

V nadcházejících dnech je na horách očekáván silný vítr. Napadnout by měl také čerstvý sníh, místy až 30 centimetrů. Právě v důsledku sněžení se může zvýšit i lavinové nebezpečí až na třetí stupeň.

Zledovatělý terén ve Vysokých Tatrách nečiní problém jen turistům. O Vánocích zahynulo v severní části Slovenska také nejméně jedenáct kamzíků. Tamní ochranáři takový hromadný úhyn za krátký čas nepamatují, označili to za masakr. Nevylučují přitom, že úhyn kamzíků byl ještě větší a další těla se teprve najdou.