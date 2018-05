Převezli uneseného Vietnamce slovenským speciálem? Bratislava v centru německého vyšetřování

BRATISLAVA/PRAHA Slovensko čelí nařčení, že se podílelo, byť třeba nevědomě, na únosu jednoho z donedávna vlivných členů komunistické strany Vietnamu tajnými službami. Muž byl unesen loni v červenci, kdy v Bratislavě jednala delegace z Hanoje.

Byla to operace jako z dob studené války. Za bílého dne, v srdci Berlína, zmizel loni koncem července jeden z donedávna nejmocnějších mužů Vietnamu. Během pár vteřin se po něm i mladé ženě, která ho doprovázela, před hotelem ve čtvrti Tiergarten slehla zem.

Pár dní nato se někdejší šéf jedné z dceřiných firem státního ropného kolosu PetroVietnam Trinh Xuan Thanh objevil v Hanoji v roli obžalovaného ze zpronevěry v exemplárním procesu s vysoce postavenými představiteli strany. Jedné z posledních monopolně vládnoucích komunistických partají světa. Slovenskem nyní hýbou informace německého tisku, že jeho cesta na lavici obžalovaných vedla přes Bratislavu.



Podle Hanoje se po roce na útěku rozhodl dobrovolně vydat. A to jen krátce před tím, než měl německý soud projednat jeho žádost o azyl. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung ale s odvoláním na své zdroje uvedl, že tři dny po únosu Thanha cestovalo několik podezřelých z jeho únosu pronajatým autem z Prahy do Bratislavy, kde zaparkovali u vládního hotelu Bôrik. V době, kdy zrovna v hotelu s vietnamským ministrem pro veřejnou bezpečnost za slovenskou stranu jednal mimo jiné tehdejší ministr vnitra Robert Kaliňák.

Jak v reakci na informace německého listu připomněly slovenské Hospodárske noviny, tehdejší slovenská vláda premiéra Roberta Fica udržovala s Hanojí vřelé vztahy. Komunistickou zemi považovala za dobrého obchodního partnera.

Deník také připomíná, že svého času dokonce po Ficově boku jako poradce pro zahraniční obchod jistou dobu působil slovenský občan vietnamského původu Quang Le Hong. Zda byl osobně také u schůzky v bratislavském hotelu, není jasné. Loni v říjnu se Quang přesunul na slovenské velvyslanectví v Hanoji.

Delegace letěla přes Moskvu

Podle německého listu navíc dala slovenská vláda vietnamské delegaci k dispozici letecký speciál. Slovenské ministerstvo vnitra potvrdilo, že vláda skutečně poskytla letadlo na přepravu z Prahy do Bratislavy a následně ze slovenské metropole do Moskvy. Vietnamský ministr prý totiž na poslední chvíli místo do Vídně přiletěl do Prahy. Proto bylo potřeba ho přepravit z české metropole na Slovensko. Vládní letoun dostala vietnamská delegace k dispozici i pro cestu zpět do Moskvy, odkud dál pokračovala po své ose.

Slovenské ministerstvo vnitra podle svých slov již od loňského srpna na případu spolupracuje s Německem. Žádné další informace ale resort nechtěl sdělit. Exministr Kaliňák na Facebooku důrazně odmítl, že by Slovensko mohlo být vědomě zapleteno do únosu. Jak pod podmínkou anonymity televizi JOJ řekl slovenský personál, který s vietnamskou delegací tehdy letěl, nikdo na palubě prý nepůsobil dojmem, že by tam byl proti své vůli.

„Jediné, co se mohlo stát, bylo, že by byla zneužita pohostinnost Slovenska a servis, který jsme vietnamské straně poskytli. Takovým způsobem se dotyčný mohl dostat na palubu, ale nic nenasvědčuje tomu, že se tak stalo,“ nechal se včera k celé kauze podle serveru Pravda.sk slyšet nový slovenský premiér Peter Pellegrini.

Ten v polovině března nahradil stranického šéfa vládního Smeru-SD Fica, který po tlaku kvůli vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky – stejně jako před ním i ministr vnitra Kaliňák – nakonec odstoupil. Pellegrini včera dodal, že si ministerstvo zahraničí předvolá vietnamského velvyslance na Slovensku. Podle svých slov už případ řešil i se slovenskými tajnými službami.

To, jak se 51letý Trinh Xuan Thanh dostal do Vietnamu, nadále zjišťují němečtí vyšetřovatelé. Z podílu na jeho únosu se nyní zpovídá před soudem v Berlíně 47letý Long N. H., který měl trvalý pobyt v Česku. Loni v srpnu ho po zadržení Praha vydala do Německa. Berlín kvůli únosu také vypověděl jednoho vietnamského diplomata a jeho zpravodajce působícího na velvyslanectví.

O tom, že šlo o akci vietnamských tajných služeb, německé státní zastupitelství nepochybuje. Dvojici obestoupili neznámí ozbrojenci, natlačili do automobilu s českou poznávací značkou a ujeli. Unesený Thanh si v lednu vyslechl doživotí za zpronevěru.