Slovenský ministr vnitra rezignoval. Koaliční partneři uvažují i o předčasných volbách

Robert Kaliňák byl ministrem vnitra skoro šest let Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák (46) za svou kariéru ustál podle odborníků mnoho kauz spojených s finančními podvody i s ovlivňováním médií. Vystudovaný právník Kaliňák je místopředsedou vládnoucí strany Směr-sociální demokracie. Ministrem vnitra a vicepremiérem byl už v první Ficově vládě (2006-2010), resort vnitra vedl znovu od roku 2012 , v březnu 2016 byl znovu jmenován do třetí Ficovy vlády.



a za korunního prince pro případ, že by Fico již nemohl nebo nechtěl být premiérem. Svého šéfa také zastupoval v období, kdy jej na jaře 2016 postihla srdeční slabost a musel se na několik týdnů stáhnout z veřejného života. Kaliňák, jenž se před vstupem do politiky specializoval na protimonopolní právo a obchody s nemovitostmi, patří k nejbohatším slovenským politikům . Z přehledu jeho příjmů, který zveřejnila slovenská média, vyplývá, že si během působení v politice vydělal 3,2 milionu eur (81,5 milionu korun).



. Z přehledu jeho příjmů, který zveřejnila slovenská média, vyplývá, že si během působení v politice vydělal (81,5 milionu korun). Už v roce 2006 byl jedním z aktérů podezřelého konkurzu zadlužené firmy Kovošrot. Konkurzní správce nejprve vyhlásil veřejnou soutěž, ale její první kolo následně zrušil, a to i přesto, že jeden ze zájemců nabízel za firmu 51 milionů slovenských korun, uvedl server Aktuality.sk. Ve druhém kole Kovošrot koupila firma Krupp, kterou tehdy vlastnil Kaliňák. Hodnota transakce byla 25 milionů slovenských korun , jiný zájemce přitom nabízel o pět milionů větší částku. Tehdejší ministr vnitra Vladimír Palko tvrdil, že firma Krupp se koupí Kovošrotu dostala k lukrativním pozemkům v hodnotě 57 milionů korun.



, policisté a soudci. Chovanec jmenoval i Kaliňáka. Kaliňák také figuroval v kauze podnikatele Ladislava Bašternáka . Ten v roce 2012 koupil v centru Bratislavy sedm bytů, následně uplatnil nárok na vrácení DPH a od státu získal zhruba dva miliony eur. Podle médií Bašternák tvrdil, že za byty zaplatil 12 milionů eur v hotovosti, ačkoli jejich tržní cena byla mnohem nižší. Podle vyšetřovatelů Finanční správy ve skutečnosti Bašternák zaplatil za byty přibližně 1,5 milionu eur. Policie se začala případem zabývat až na nátlak médií. Kaliňák později přiznal, že měl s Bašternákem obchodní vztahy . V roce 2013 od něj například koupil akcie B. A. Haus za 430 000 eur. Vyšetřování původně vedl prokurátor Vasiľ Špirko . Policie ho však obvinila z údajného zneužití pravomocí a prošetřování spisu mu odebrala. Špirko pak tvrdil, že Kaliňák dal pokyn k jeho diskreditaci, a řekl, že v této záležitosti podá na Kaliňáka a vedení policie trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.



a exminitra Jána Počiatka, a popsal také celé schéma zakázky na komponenty a technologie. V polovině 90. let Kaliňák (narozen 11. května 1971 v Bratislavě) vystudoval právo v Bratislavě, následně pracoval jako právní koncipient a advokát. Poslancem se stal v roce 2002. Ve sněmovně byl předsedou výboru NR SR pro obranu a bezpečnost (2002-2006) a výboru na kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (2004-2006). Od července 2010 zastával funkci předsedy zvláštního parlamentního výboru pro kontrolu činnosti Slovenské informační služby.



Je ženatý a má dvě děti.