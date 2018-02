Slovenský soud zamítl žalobu Babiše proti jeho evidenci u StB, Zemanovy plány to nemění

Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Spor se bratislavskému soudu vrátil po loňském rozhodnutí slovenského ústavního soudu, který zrušil pravomocná rozhodnutí krajského i nejvyššího soudu, jež původně daly Babišovi za pravdu ve sporu se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN). Babiš tvrdí, že s komunistickou StB nespolupracoval. Mluví o další žalobě. Prezident Miloš Zeman i přes rozhodnutí slovenského soudu počítá s tím, že mu dá druhý pokus o sestavení vlády.

Podle mluvčího soudu Pavola Adamčiaka krajský soud rozhodl 30. ledna. Vůči jeho rozhodnutí nelze použít řádný opravný prostředek.



Zamítnutí Babišovy žaloby v obnoveném líčení není překvapením. Soudci bratislavského soudu byli vázáni rozhodnutím ústavního soudu. Ten ve svém verdiktu kromě jiného uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN, který na Slovensku například spravuje archivní svazky StB a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové v původním líčení.

Andrej Babiš přichází ke Krajskému soudu Bratislava I, kde 30. ledna pokračovalo soudní líčení ve věci jeho žaloby proti slovenskému Ústavu paměti nár ...

„Odvolací soud ve smyslu nálezu ústavního soudu konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že ve sporu označený žalovaný není původcem zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobce (...), měl soud první instance správně žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní věcné legitimace žalovaného,“ uvedl Adamčiak. Dodal, že z uvedeného důvodu krajský soud nyní změnil původní verdikt okresního soudu tak, že Babišovu žalobu zamítl.

Babiš, který je slovenského původu, vědomou spolupráci s StB popírá dlouhodobě. Archivní dokumenty tvrdí, že v roce 1980 se stal takzvaným důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl. ÚPN soudům předložil 12 různých svazků, ve kterých je jméno agenta Bureše uvedeno. Instituce v minulosti neuspěla ve vícero soudních sporech ohledně evidence osob v dokumentech tajné policie v komunistickém Československu.



Babiš trvá na svém a zvažuje další žaloby

Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. „Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat,“ řekl v úterý České televizi Babiš.

Doplnil, že je připraven se soudit celý život. Jeho právníci prý zažalují slovenské ministerstvo vnitra nebo Slovenskou informační službu, případně se obrátí na Evropský soud pro lidská práva.

První místopředseda hnutí ANO a šéf jeho sněmovní frakce Jaroslav Faltýnek řekl, že o verdiktu soudu nic neví a ani ho to nezajímá. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) poukázal na předchozí verdikt slovenského Ústavního soudu, který uvedl, že Babiš neměl žalovat Ústav paměti národa, což je slovenská obdoba českého Ústavu pro studium totalitních režimů. „Takže je to asi logický důsledek a teď asi bude podána ta žaloba na toho někoho jiného,“ uvedl. Pelikán míní, že nynější verdikt je jen technický krok, který nic neznamená.