Slovinci zablokovali Praze společný plán jak dostat Plečnika na seznam UNESCO

PRAHA Letos tomu bude již patnáct let, co na seznam světového kulturního dědictví, který spravuje Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), přibyla Třebíč. Tamější židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa se na dlouhou dobu stala poslední českou památkou, která se na seznam dostala.

Letos měl po patnáctileté pauze prestižní soupisku doplnit další zápis – kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech od významného slovinského architekta Josipa Plečnika. Architektonicky ceněný chrám, v němž se mísí prvky moderny s antikizujícími vzory, byl na společné česko-slovinské kandidátce, která měla pod křídla UNESCO přivézt několik památek v Plečnikově rodné Lublani a právě vinohradský kostel.



Jenže naděje, že se po patnácti letech na seznam světového kulturního dědictví dostane další česká památka, je definitivně pryč. Ačkoliv již v roce 2015 Češi a Slovinci kostel na Vinohradech a soubor staveb v Lublani zapsali na předběžný seznam UNESCO, ze společného projektu minulý měsíc slovinská strana nečekaně vycouvala a oznámila, že bude o patronát organizace OSN usilovat sama, bez Čechů.

A to přesto, že právě nadnárodní kandidátka měla původně zaručit snadnější zápis na seznam a společným projektem se chlubil i prezident Miloš Zeman se svým slovinským protějškem Borutem Pahorem.

Plečnikova tvorba

Oznámení o konci společného projektu na české ministerstvo kultury doputovalo dopisem. Jako důvod odstoupení z projektu Slovinci uvedli doporučení expertní komise Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), která loni v létě došla k závěru, že spojení Prahy a Lublaně přes Plečnika není pro UNESCO příliš nosné.

Společný projekt ovšem Slovinci fakticky zhatili již před dvěma roky. „Původně se počítalo s tím, že se v květnu 2016 sejdeme v Praze, uděláme finální verzi av září ji pošleme do Paříže. Češi svou práci odvedli, ale slovinské ministerstvo kultury neprodloužilo kontrakt členům odborné komise. Do Prahy tak nikdo neodjel a nikdo se neomluvil. Češi se pak ptali, zda máme ještě zájem v projektu pokračovat,“ vylíčil peripetie společné kandidátky minulý týden ve slovinském rozhlase Damjan Prelovšek, přední expert na Plečnika a také někdejší slovinský velvyslanec v Praze.

Promarněná výročí

Kvůli liknavosti Slovinců se přihláška nestihla ani loni, kdy si příznivci moderní architektury připomínali hned dvojí plečnikovské jubileum – 145 let od architektova narození a šedesát let od jeho úmrtí.

A po stopce ze Slovinska padá i druhé výročí, které by orámovalo cestu Plečnikova díla do UNESCO – sto let od vzniku Československa a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Český resort kultury se každopádně i po krachu projektu rozhodl Slovince podržet a samostatné přihlášce nekonkurovat českým protitahem v podobě zápisu vinohradského kostela. „Takový krok by byl vůči Slovinsku nekorektní,“ vysvětluje Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů ministerstva kultury.

Konec nadějí, že se Plečnikův pražský kostel dostane na seznam UNESCO, zasáhl i Prahu 3, která se těšila na větší příliv turistů.

„Litujeme toho, že téměř deset let snažení a investované energie přišlo vniveč,“ říká Alexander Bellu, místostarosta Prahy 3. „Ministerstvo kultury nám nicméně slíbilo, že náš kostel bude propagovat třeba prostřednictvím Czech Tourismu,“ dodává.

Mimo jiné kvůli chystanému zápisu na seznam UNESCO se vinohradský kostel od předloňského léta opravuje. Renovace se dočkaly věže i podlahy, chystá se další oprava hodin, které jsou se svým průměrem 7,5 metru vůbec největší v Česku. Římskokatolická farnost si také nechala navrhnout nový oltář od architekta Josefa Pleskota, který by měl být představen přespříští týden.

Katolické církvi, které vinohradský kostel od Josipa Plečnika patří, konce nadějí na zápis do seznamu UNESCO nijak nelituje. Myslí si to alespoň Jan Houkal, farář od Nejsvětějšího srdce Páně.

„Kostel, navíc živé a velké farnosti, musí především zůstat kostelem, tedy posvátným prostorem, a tomu profánní a takřka vše profanující turistický ruch dnešní doby příliš neprospívá,“ podotkl.

