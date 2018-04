Slovní válka o Sýrii pokračuje a stejně tak i vyjednávání o sestavení vlády

PRAHA Americký zástupce při mezinárodní Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) obvinil Rusko, které je spojencem syrského režimu, že v Dúmě patrně manipulovalo s důkazy ohledně údajného chemického útoku v tomto městě. Moskva to vzápětí popřela. Do Dúmy dnes měli dorazit vyšetřovatelé OPCW, britská delegace ale nařkla Rusko a Sýrii, že inspektorům příjezd zatím neumožnily.

Odstraňování min nebo odstraňování důkazů? Moskva tvrdí, že ze silnic vedoucích k městu je třeba ještě odstranit miny. Následně Rusové oznámili, že vyšetřovatelé budou moci do Dúmy vstoupit ve středu.



V Haagu se v pondělí konalo krizové zasedání OPCW kvůli údajnému chemickému útoku z počátku dubna. Šéf organizace Ahmet Üzümcü potvrdil, že vyšetřovatelé na místě ještě nejsou a že Rusko a Sýrie uvádějí, že existují bezpečnostní problémy. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že OSN dala týmu OPCW k práci v Dúmě povolení.



Rozmotávání politické krize. Zástupci ANO se s ČSSD v pondělí večer poprvé setkali při obnoveném jednání o vládě. Co ANO nabídlo, však vyjednavači neprozradili. Mezitím si „o radu“ chodí na Hrad různí politici, dnes za Milošem Zemanem zavítá předseda ODS Petr Fiala a posléze i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pošta před soudem. Soud bude pokračovat v projednávání případu údajně zmanipulovaných zakázek České pošty, v němž figuruje i firma Agrotec spadající do svěřenských fondů premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).



Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli projednávat mj. Senátem vrácenou novelu zákona o volbách do Parlamentu, která se týká změn hranic senátních volebních obvodů. Poslanci by dále mohli projednávat předlohy v prvním čtení, např. návrh ČSSD na opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci.



Tuzemák v EK. Stálý výbor Evropské komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva má rozhodnout o udělení výjimky, která umožní v ČR a na Slovensku k výrobě „tuzemáku“ dál využívat tradiční rumový éter. O výjimku Česko požádalo v prosinci.