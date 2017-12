Rozner z SPD povede sněmovní komisi dohlížející na Národní bezpečností úřad

PRAHA Sněmovní komise schválila nominaci Miloslava Roznera (SPD) do čela komise dohlížející na činnost Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Rozner získal 134 hlasů. Komise se o jeho nominaci přesto nějakou dobu přela.

„Pan Rozner je slušný člověk a všichni jsme přesvědčeni, že nemá žádná negativa ve své minulosti, a jsme přesvědčeni, že pokud byl zvolen v demokratických volbách, povede tuto instituci řádně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,” řekl podle serveru Novinky.cz na Roznerovu obranu jeho spolustraník, Radim Fiala.



Ne všichni si však Roznera představovali v úřadu, který zodpovídá za oblast ochrany tajných informací a bezpečnostní způsobilosti. „Nevím nic o tom, že by byl nějakým odborníkem v oblasti Národního bezpečnostního úřadu nebo národní bezpečnosti,“ argumentoval Ondřej Veselý (ČSSD). „Vím, že je to odborník pro kulturu, takto i vystupoval v televizi, opakovaně se ke kultuře za SPD vyjadřoval,” dodal s tím, že Roznera žádá, aby svou nominaci ještě zvážil.

K ještě předvolební debatě o kultuře se vyjádřil i šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Jestliže získal vaši nominaci, předpokládám, že víte, co děláte, protože on se do té problematiky velice dobře zabrousí,” komentoval Bartošek s narážkou na Roznerův výrok o „vybrušování“ a „zabrušování“ z debaty, který je populární zejména na sociálních sítích.