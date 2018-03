Máme nejkrásnější nádraží v republice

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Když jsem si přečetl téma tohoto týdne, přišlo mi, že to nebude snadný úkol pro starostu dvacetitisícového města. Vždyť my tady přece všechno důležité máme. Lékař je dostupný, obchodů s potravinami je tu dostatek a člověk nemusí dojíždět ani za kadeřníkem. Ale pak jsem si vzpomněl, že za posledních 10 let se tu přeci jen něco v této oblasti změnilo. Naše nádraží, a to jak autobusové, tak železniční.

Letos oslavíme už čtvrtý rok od slavnostního otevření našeho nového autobusového terminálu. Už jen málokdo si pamatuje, jak vypadalo nádraží před tím, protože každému už se do paměti vryla unikátní stavba od studia Tsunami, která je kombinací pohledového betonu a ocelové konstrukce s transparentní skleněnou krytinou. Tato jedinečná investiční akce je tím, co většina návštěvníků vidí jako první při výstupu z autobusu, a proto jsem rád, že jsme vybrali zrovna tento jedinečný a nezapomenutelný design. Během otevření terminálu došlo také ke slavnostnímu odhalení stop Járy Cimrmana, které v Náchodě zanechal při své cestě na severní pól.

Kompletní rekonstrukcí střechy i pláště budovy prošla v loňském roce také náchodská železniční stanice. Kromě kompletní fasády byl upraven také peronní přístřešek, zpevněny plochy a vyměněny okna i dveře. Rekonstrukce vlakového nádraží se nám dokonce tak vydařila, že stanice získala zvláštní cenu v 11. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží v republice, a to za modernizaci, za skvělé propojení s novým autobusovým terminálem, ale i za přívětivou péči o cestující. Díky oběma stavbám je teď jak pro naše občany, tak pro všechny návštěvníky příjezd i odjezd z města o něco příjemnější, než byl před lety.