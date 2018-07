Miliony lidí míří na jih. I české řidiče mířící za rekreací čeká náročný víkend

PRAHA Evropské řidiče, včetně českých, kteří hodlají tento víkend zamířit za rekreací na jih kontinentu, čeká velmi náročná cesta. Zácpy se předpokládají zejména na tazích přes alpské průsmyky a tunely směrem k Jaderskému moři.

K jednomu z dopravně nejrušnějších víkendů roku přispěje především začátek školních prázdnin ve dvou německých spolkových zemích, v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku. Na nepříjemném zhoustnutí provozu a procvičení trpělivosti řidičů jedoucích s rodinami za sluncem na jih, případně se vracejících domů, se podepíše i závod formule 1 v Budapešti.



Prověrkou pevných nervů bude podle německého autoklubu ADAC pro české řidiče především jízda po dálnicích směřujících z Mnichova k rakouským hranicím. Rakouský autoklub ÖAMTC zase očekává problémy na dálnici A 1 mezi Salcburkem a Vídní i na dálnicích směřujících k hranicím se Slovinskem a Itálií. Dálnice z Vídně na východ pak nepříjemně pocítí zmíněný závod formule 1 v maďarské metropoli.

V Itálii se čekají komplikace mimo jiné na dvojici dálnic směřujících od rakouských hranic na jih. Ve Slovinsku bude problematické spojení od rakouských hranic do Lublaně a dálnice A 2 směřující z metropole do chorvatského Záhřebu i spojení od Štýrského Hradce přes Maribor do Chorvatska. Dlouhé pomalu popojíždějící kolony se samozřejmě očekávají na řadě chorvatských komunikací vedoucích k pobřeží a podél něj, hlavně na dálnici A1 mezi Záhřebem, Zadarem a Splitem.

Kritickými budou jako vždy zejména mýtnice. S komplikacemi musejí počítač i řidiči, kteří se vydají autem do Řecka přes Srbsko. Zácpy i s půldruhahodinovým čekáním se kvůli opravám tvoří v obou směrech na dálnici z Bělehradu do Niše. mik šeb