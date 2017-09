Umírání na hranicích? Jakeš se Štrougalem mají na rukou krev, máme důkazy, tvrdí vnučka Heyrovského

PRAHA Mezi lety 1948 až 1989 zahynuly na československých hranicích stovky lidí. Někteří po zásahu elektrickým proudem, jiní byli zastřeleni. Vyjma čtyř vojáků však za tyto činy nikdo nebyl potrestán. „Nikdo nezkoumal trestněprávní odpovědnost politického vedení komunistického státu,“ tvrdí Neela Winkelmannová, ředitelka platformy, která ve čtvrtek na osoby odpovědné za zabíjení podala trestní oznámení. Míří mimo jiné i na tehdejší členy předsednictva KSČ Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Petra Colotku.

Neela Winkelmannová (48) Vystudovala molekulární biologii a genetiku. Od dětství se angažovala v ochraně přírody. Věnovala se obnovitelným zdrojům energie a živila se také výukou jazyků. Byla asistentkou senátora Martina Mejstříka. Její děda byl Jaroslav Heyrovský, český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a držitel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959.

Podobným podnětem z roku 2008 se přitom již v minulosti zabýval Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Loni ovšem šetření bez výsledku uzavřel. Platforma evropské paměti a svědomí se k opětovnému kroku odhodlala, neboť získala nové poznatky. „Jsou podložené tisíci stran dokumentů a právní argumentací,“ tvrdí v rozhovoru pro server Lidovky.cz Winkelmannová, která je vnučkou držitele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského.

Lidovky.cz: Proč jste podali trestní oznámení znovu, když předchozí – osm let staré – bylo neúspěšné?

Trestní oznámení v roce 2008 bylo velice útlé. V podstatě jen symbolicky vyzvalo k šetření bez dostatečných důkazních materiálu. Tentokrát jsme vybrali 28 případů civilistů různých národností, kteří zahynuli na československých hranicích v letech 1965 – 1969. Dohledali jsme řetězce velení zodpovědných osob v den úmrtí těchto uprchlíků a našli jsme úplně nově dokumenty v archivu předsednictva ÚV KSČ, které dokazují, že členové předsednictva byli strůjci režimu ochrany státních hranic.

Výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí Neela Winkelmannová na archivním snímku.

Nově máme také právní argumentaci, která se opírá o zahraniční judikatury a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Ten argumentuje, že se jedná o zločiny proti lidskosti, čímž jsou nepromlčitelné. Podáváme tak trestní oznámení obdobně jako kolegové v roce 2008, ale tentokrát je podložené tisíci stran dokumentů a právní argumentací.



Lidovky.cz: O jaké konkrétní dokumenty se jedná?

Jde o dokumenty, které jsou běžně dohledatelné v archivu bezpečnostních složek, případně jiných archivech. Jedná se třeba o denní hlášení pohraniční stráže nebo vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti, protože represivní složky státu vyšetřovaly každé úmrtí na hranicích.



Lidovky.cz: Jak konkrétně se měla podle tohoto materiálu trojice Jakeš, Štrougal, Colotka na zabíjení na hranicích podílet?



Byli strůjci celého režimu. Vyplývá to z konkrétních usnesení předsednictva ÚV KSČ, ze schůzí, na kterých byli přítomni podle podpisů na prezenčních listinách. Na nich se předsednictvo zabývalo státními hranicemi a to z různých hledisek.

Lidovky.cz: Můžete to přiblížit?

Standardní modus byl, že na každou pětiletku byl zaúkolován ministr vnitra dalšími úkoly v oblasti budování a rozvoji ochrany státních hranic. Ministr poté zpětně podával zprávu o situaci a stavu ochrany státních hranic, kterou si předsednictvo mělo přečíst a pak ji schvalovalo. Toto se odehrávalo nejen v pětiletém období, ale zjevně i v kratších třeba ročních úsecích.

Předsednictvo se zabývalo i personálním obsazením velitelů pohraniční stráže. Takzvané 13. oddělení, oddělení státní administrativy ÚV KSČ, dávalo návrhy. V materiálech k zasedání jsou důkladné důvodové zprávy, kádrové materiály. Předsednictvo rozhodovalo o tom, kdo bude velitelem pohraničních brigád. Byli tak do úplných detailů informováni, co se tam děje. Oni určovali, jaký typ branců bude povoláván do základní vojenské služby na státních hranicích, určovali, jaké budou mít sociální zabezpečení a podobně. Rozhodovali úplně o všem.

Lidovky.cz: Máte vyčísleno, na kolik lidí trestní oznámení dohromady míří?

Přiznám se, že jsme to nepočítali. Ke každé z 28 obětí jsme sestavili přehled hierarchie osob, které jsme byli schopni dohledat. Ve vyšších patrech se ti lidé překrývají, což znamená, že jedna osoba je zodpovědná za více zabitých. Odhaduji to řádově na sto, dvě stě lidí.

Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí, na snímku druhá zleva.

Lidovky.cz: Jde o maximum informací, které jste mohli nashromáždit, nebo jste schopni případ ještě nadále živit?

Nejde. Dokonce jsme dali do zápisu, že další dokumenty, které stále dohledáváme, budeme ještě dodávat. Omezujeme to sice na 28 případů, ale i k těm existují další materiály. Jsme domluveni, že je státnímu zastupitelství doplníme. Jedná se o další tisíce stran materiálu.

Mrtví na hranicích Při pokusech o překročení československé hranice zahynulo v letech 1948 až 1989 nejméně 282 lidí. Na hranicích zemřelo také nejméně 584 vojáků. Z nich bylo 11 usmrceno uprchlíky a 185 spáchalo sebevraždu.



Zdroj: ÚDV



Lidovky.cz: Jak dlouho jste zmiňované informace sbírali? Začali jste je shromažďovat ještě předtím, než byl původní podnět zamítnut?

Situací na státních hranicích jsme se začali zabývat v roce 2014, čili jde o výsledek rešerší trvajících tak dva a půl roku, možná tři roky.

Lidovky.cz: Česko v souvislosti se zabíjením civilistů na hranicích odsoudilo zatím čtyři lidi, dva podmíněně a dva nepodmíněně. Jaký trest by podle vás byl adekvátní?

V naší kompetenci není uvažovat o délce trestu. Nicméně v trestním oznámení rovněž upozorňujeme na to, jak byli stíháni pachatelé zabíjení lidí na vnitroněmecké hranici. Tam bylo „odstíháno“ přes 150 lidí. S podmínečnými tresty byli odsouzeni střelci, tedy vojáci, kteří byli nuceni vykonávat službu ve zbrani a střílet do lidí. Čím výše to pak šlo v patrech velení vojenské struktury, tím vyšší tresty byly. S několikaletými tresty vězení odešli náměstci ministrů, náčelníci štábu a také poslední generální tajemník komunistické strany Egon Kranz, který si odseděl čtyři a půl roku z šestiletého nepodmíněného trestu.

Lidovky.cz: Přikláněli byste se tak k něčemu podobnému?

Rádi bychom to viděli podobně. Že u nás byli odsouzeni čtyři lidé za střelbu na hranicích, je žalostně málo, navíc se jedná o vojáky základní služby. Vůbec nedošlo k tomu, že by někdo zkoumal trestněprávní odpovědnost velitelů a politického vedení komunistického státu. Jak vysoké tresty to budou, je nám jedno. Jde nám o to, aby moderní demokratický stát řekl, že bylo zločinem zabíjet prchající civilisty.

Lidovky.cz: Zmiňujete Německo. Platforma evropské paměti a svědomí podala loni v srpnu ve stejném případu trestní oznámení i v této zemi. Státní zástupce pak v březnu minimálně pro velitele, kteří se podíleli na střežení hranic, navrhoval překvalifikování činů na „vraždy z nízkých pohnutek“. Jak tam případ postoupil?

Probíhající trestní řízení v Německu bohužel nemůžu komentovat. Až něco bude ve stádiu, kdy to budeme moci zveřejnit, tak to uděláme.