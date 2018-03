Smrtící látka, exšpion v kómatu, armáda v ulicích. Lidé z maloměsta u Stonehenge drama neřeší

SALISBURY/PRAHA Pokus o vraždu bývalého špióna Sergeje Skripala změnil tvář malého anglického města Salisbury. Místy se objevují vyšetřovací chemické týmy a ulice jsou obšancované policisty a zahraničními novináři. Většinu obyvatel však drama s dozvuky na mezinárodní scéně nechává chladnou.

„Je to tak zvláštní, sledovat místo, kde žijete, skrze zprávy, když je to takové malebné, klidné město. Nemůžu tomu uvěřit,“ popsala své pocity pro agenturu AP Amber McAuleyová. V Salisbury, městečku donedávna známém jako brána k megalitickému „divu světa“ Stonehenge, se život změnil od první březnové neděle, kdy se stalo centrem špiónského dramatu.

Dvacetiletou studentku McAuleyovou příběh otravy bývalého špióna Seregeje Skripala a jeho dcery zasáhl osobně. V osudný den totiž navštívila bar Mill jen o pár hodin později než otrávená dvojice. Právě v tomto baru a nedaleké pizzerii Zizzi nalezly bezpečnostní složky zbytky nervového agentu známého jako Novičok.

Podle ministerstva zdravotnictví hrozí veřejnosti sice jen malé nebezpečí, ale všichni lidé, kteří navštívili tyto podniky, by měli vyprat své oblečení a umýt i telefony, šperky a další příslušenství.

Po zveřejnění těchto informací strávila McAuleyová celou neděli mytím a drhnutím své kůže ve sprše.

Policie vyšetřující pokus o vraždu rozestavěla po městě hlídky a uzavřela místa spojená s útokem, včetně Millu a pizzerie. Hlídka stojí i u holičství Jeffa Timminse, ten se však nenechává vyvést z míry policií ani novináři, kteří se sjeli do čtyřicetitisícového Salisbury v celých týmech.

„Fakt, že tu někdo u sebe má nervový plyn, je trošku znepokojující, ale je to řešené správně a detailně,“ uvedl Timmins pro AP. „Prostě zachováváme klid a pokračujeme,“ vysvětlil s odkazem na tradiční britské heslo z období druhé světové války „Keep Calm and Carry On“.

Podobně jako on si těžkou hlavu z událostí nedělá ani většina dalších obyvatel Salisbury, a to ani poté, co se ve městě objevily armádní týmy specializované na boj s chemickými zbraněmi. Situaci sice bedlivě sledují, ale svou denní rutinu si nabourat příliš nenechají.

Podle prodavačky z obchodu Foxtrot Vintage Diane Hampsteadové to může být proto, že nedaleko Salisbury se nachází pláně, na kterých probíhají pravidelná vojenská cvičení. Místní jsou tak prý na přítomnost vojáků zvyklí.

Přístup „silného ducha a klidu“ ocenila v pondělním proslovu i britská premiérka Theresa Mayová. Ve svém projevu také uvedla, že Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli zasaženi nervovou látkou, již vyvinulo „s vysokou pravděpodobností“ Rusko. Dvojice je stále v kritickém stavu v místní nemocnici.

„Vyléčit se z následků je prakticky nemožné, ti lidé jsou odepsáni. Dokonce i kdyby přežili, nikdy se neuzdraví,“ tvrdí ruská agentura Interfax s odvoláním na Vila Mirzajanova, jednoho z hlavních tvůrců nervové látky Novičok.

Ultimátum Rusku

Velká Británie dala do úterní půlnoci ultimátum představitelům Ruské federace, aby podali k útoku na Skripalovi vysvětlení. Pokud podle premiérky Moskva neposkytne věrohodné vysvětlení, bude Londýn čin považovat za „nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království“. Ve hře je tak přerušení diplomatických styků, vyhoštění velvyslanců či ruských oligarchů ze země a další podobné kroky.

Podle agentury Reuters ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Moskva nebude reagovat na britské „ultimátum“ a neodpoví na výzvu Londýna, dokud nezačnou Britové jednat v souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní, která předpokládá společné vyšetřování při tomto druhu incidentů.

Ruské ministerstvo zahraničí v úterý upozornilo, že jakékoli vyhrožování sankcemi vůči Moskvě nezůstane bez odpovědi. Ruská diplomacie si již podle agentury TASS předvolala britského velvyslance Laurence Bristowa, aby oficiálně protestovala proti pondělním výrokům britské premiérky Theresy Mayové, že za útokem patrně stojí Rusko. Bristow zase prvnímu náměstkovi ruského ministra zahraničí Vladimiru Titovi řekl, že Londýn trvá na tom, aby Moskva podala vysvětlení k incidentu.