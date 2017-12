Smutná bilance na konci roku. Zemřel představitel Bonda i zakladatel AC/DC

PRAHA Letošní rok nejvíce poznamenala sebevražda dvou hudebníků a kamarádů Chrise Cornella a Chestera Bennigtona. Připomeňte si se serverem Lidovky.cz osm světových celebrit, které nás letos opustily.

Roger Moore

Roger Moore ztvárnil agenta Jamese Bonda v sedmi filmech. Zemřel 23. května po dlouhém boji s rakovinou. Bylo mu 89 let.

Sir John Hurt

John Hurt získal hereckou popularitu už jako císař Caligula ve snímku Já, Claudius. Publikum dojal ve snímku Sloní muž a také pořádně vyděsil v původním Vetřelci. V roce 2015 ho britská královna povýšila do šlechtického stavu. Zemřel 27. ledna na rakovinu slinivky břišní. Bylo mu 77 let.



Hugh Hefner



Zakladatel časopisu Playboy si žil svůj sen. Muž, který z tištěné erotiky udělal výnosný byznys, zemřel 27. září ve svém sídle. Bylo mu 91 let.

Chris Cornell



Cornell byl rocková legenda s nezaměnitelným hlasem. Byl také průkopníkem hudebního žánru grunge. Stál za zrodem kapel Soundgarden a Audioslave. 17. května spáchal sebevraždu. Bylo mu 52 let.



Chester Bennington

Zpěvák populární skupiny Liknin Park spáchal 20. července sebevraždu. Největší slávy dosáhli Linkin Park na přelomu tisíciletí s hity jako Numb a In the End. Bylo mu 41 let.



Malcolm Young

Malcolm Young byl zakládajícím členem australské rockové legendy AC/DC. Hrával na postu rytmické kytary. Jeho úmrtí oznámila kapela na svém facebookovém profilu 18. září. Bylo mu 64 let.



Tom Petty



Rocker Tom Petty byl se svou kapelou The Heartbreakers stálicí rockové scény. Zemřel 3. října po zástavě srdce. Bylo mu 66 let.



Chuck Berry

Rockenrolová legenda má na kontě hity jako Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen a Roll Over Beethoven. Berry zemřel 18. března ve svém domě. Bylo mu 90 let.