Snad nebudeme muset přejmenovat zpět metro, glosovali pražští dopravci vládu s podporou KSČM

PRAHA Poslanci si ve čtvrtek po půlnoci po šestnáctihodinovém jednání schválili novou vládu. Vyslovená důvěra kabinetu Andreje Babiše (ANO), které pomohli i komunisté a získali tak poprvé od roku 1989 podíl na moci, neunikla pozornosti ani organizaci ROPID, koordinátoru pražské hromadné dopravy.

„Tak snad to metro nebudeme muset zase přejmenovat zpátky,“ glosoval schválení vlády opřené o hlasy komunistů twitterový účet Pražské integrované dopravy. Komentář doplnil emotikonem třešní, které jsou symbolem KSČM.



Stanice Vyšehrad by tak například nesla historický název Gottwaldova, místo Nádraží Holešovice by se ve vestibulech metra a na jeho pláncích objevovalo označení Fučíkova. Z Chodova by se stala stanice Budovatelů a z Dejvické Leninova.



Zatímco podstatná část uživatelů sociální sítě štiplavou poznámku schvalovala a přijala s humorem, někteří se podivovali nad tím, zdali je potřeba, aby se organizace vyjadřovala k politice. Během několika hodin příspěvek nasdílelo několik stovek lidí, ještě mnohem více uživatelů mu dalo „lajk“.