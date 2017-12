Poslanci nezvolili komunistu Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS

PRAHA Sněmovna nezvolila poslance KSČM Zdeňka Ondráčka (KSČM) v pátečním prvním kole tajné volby do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jeho nominace opět vyvolala mezi poslanci debatu. Druhé kolo volby, v níž by měl být Ondráček opět jediným kandidátem, by se mohlo uskutečnit v úterý.

Ondráček obdržel v prvním kole 85 ze 186 odevzdaných hlasů, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Pokud by Ondráček nebyl případně zvolen ani ve druhém kole, v lednu by se uskutečnila volba nová. V případě, že by KSČM chtěla nominovat někoho jiného ze svých poslaneckých řad, musela by Ondráčka z komise úplně odvolat, protože je jejím jediným členem za tuto stranu.