Sněmovna: Rozvojová pomoc by měla souviset s navracením migrantů

PRAHA Sněmovna v souvislosti s debatou o sporné marrákešské deklaraci pojednávající o imigraci z Afriky do Evropy navrhla, aby Česko podmínilo rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Na návrh evropského výboru se na tom Sněmovna usnesla zhruba po 2,5hodinové debatě, v níž deklaraci kritizovali zejména poslanci SPD Tomia Okamury.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO), jenž se konference v marocké Marrákeši začátkem května účastnil, naopak mluvil o bezprecedentním překrucování faktů jejích závěrů.



Ještě tvrdší vyjádření zvolil při odpoledních interpelacích premiér v demisi Andrej Babiš. „Jsou to všechno lži,“ řekl. Deklarace podle něho mluví o tom, co mají dělat africké státy. „Dobýváte se do otevřených dveří,“ vzkázal Babiš poslancům SPD. Jeho kabinet je, jak uvedl, jednoznačně proti migraci a postupně podle něho získává spojence proti navrhovaným stálým kvótám na přerozdělování imigrantů mezi členské státy Evropské unie.

Poslanci SPD tvrdili, že deklarace je proimigrační, že jde o faktickou legalizaci migrace z afrických zemí a o rezignaci na návratovou politiku. „Je nepřijatelné, abychom salámovou metodou ukrajovali ze svrchovanosti České republiky,“ řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Česká vláda podle něho ve skutečnosti proimigrační, ač vystupuje opačně. Uvedl také, že Maďarsko se vymezilo proti deklaraci.

Schwarzenberg: Migrace vždy byla a vždy bude

Metnar na úvod zdůraznil, že odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů a ilegální imigraci, problém se má podle něho řešit ve zdrojových zemích. Zopakoval, že deklarace je právně nezávazná a pro Česko z ní neplynou žádné nové povinnosti ani závazky. Závěry neřešily legalizaci nelegální migrace ani podporu masové migrace, dodal.



„Nelze z nelegální migrace udělat legální. Nevím, jak jste na to přišli,“ upozornil poslance SPD Jaroslav Bžoch (ANO). Helena Langšádlová z TOP 09 Okamuru podezírá z demagogie nebo z neznalosti. Podle Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) chce šéf SPD lidem namluvit, že je jediný, který za ně bojuje.

„Migrace vždy byla a vždy bude,“ poznamenal Karel Schwarzenberg (TOP 09), podle kterého ale nesmí být živelná. Označil za iluzi, že by kolem Česka mohla vzniknout zeď. Naopak Jan Skopeček (ODS) uvedl, že by se chtěl stěhování národů vyhnout. Skutečnost, že Německo se pro imigranty otevřelo, označil za sebevraždu Evropy. Skopečkovi se nelíbí ani deklarace, mimo jiné kvůli tomu, že její obecné formulace nabízejí různou interpretaci.

Sněmovna na návrh evropského výboru podpořila nové závazky afrických států v deklaraci, které se týkají podle usnesení boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v návratové politice. Poslanci také trvají na tom, že pravomoci v legální ekonomické migraci musí zůstat v pravomoci Česka. Musí se rovněž důsledně rozlišovat legální ekonomická migrace, nelegální ekonomická migrace a poskytování azylu ohroženým lidem.