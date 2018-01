Sněmovní výbor už připravil žádost o zbavení Komárka mlčenlivosti

Výběr informací o expolicistovi Jiřím Komárkovi Výběr informací o bývalém policistovi Jiřím Komárkovi, jehož pozvání na slyšení do mandátového a imunitního výboru, který projednává policejní žádost o vydání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, vyvolalo roztržku mezi členy výboru (podle poslankyně ANO Taťány Malé by měl Komárek seznámit výbor se svými výroky, že policejní vyšetřovatel Čapího hnízda má vztah s mafií):



- Komárek v roce 2016, kdy byl vedoucím ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), patřil k hlavním kritikům reorganizace části policie, při které se ÚOOZ a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Reorganizace byla podle Komárka připravena s cílem odstranit tehdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu. - Komárek vzbudil pozornost v červnu 2016, když v České televizi řekl, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z "brutálního" úniku informací při objasňování hospodářské trestné činnosti (v souvislosti s kauzou údajně zmanipulovaných IT zakázek, které příslušníci GIBS s olomouckými žalobci vyšetřovali). Komárek oznámil, že sněmovnímu výboru chce říct o důkazech, které svědčí o tom, že policie se nereorganizuje kvůli zkvalitnění práce, ale aby byl odstaven Šlachta. Tuhý tvrzení odmítl. Komárek později podal trestní oznámení na Tuhého, jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho a ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) pro podezření ze sabotáže (žalobci posléze případ založili bez dalšího opatření, jelikož ve věci nespatřovali podezření ze spáchání trestného činu). Tuhý podal na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) trestní oznámení na Komárka, kterého vinil z pomluvy a dalších trestných činů. - Kvůli změnám Komárek předloni od policie odešel. Policii v té době opustil i jeho tehdejší nadřízený Šlachta. Komárek nastoupil na Finanční správu, která spadá pod ministerstvo financí tehdy vedené Andrejem Babišem (ANO), jenž reformu také odmítal. Komárek pracoval v oddělení koordinace kontrolní činnosti. Kvůli zahájenému trestnímu stíhání byl loni v dubnu postaven mimo službu. - Loni v prosinci soud Komárka za nařčení policejního prezidenta Tuhého z "brutálního" úniku informací potrestal nepravomocně roční podmínkou s odkladem na dva roky. Komárek se proti rozsudku na místě odvolal, žalobce si pro odvolání ponechal lhůtu. Případem se tedy bude ještě zabývat Krajský soud v Praze. - Komárek u soudu naznačil, že vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil by mohl mít něco společného s právníky podnikatele Ivo Rittiga (ten figuruje v několika trestních kauzách). Pro svá tvrzení ale neměl žádné důkazy. Ve své obsáhlé výpovědi uvedl, že chtěl upozornit na "špatný" stav policie a GIBS, zmínil například policejní úniky vyšetřované v rámci kauz Vidkun a Berreta. - Reorganizací policie se zabývala sněmovní vyšetřovací komise, která loni v únoru konstatovala, že cílem reorganizace nebylo odstranit Šlachtu, omezit činnost policejních útvarů nebo zabránit vyšetřování některých kauz. Komise v závěrečné zprávě také zkritizovala Šlachtu a Komárka, kteří podle poslanců podporovali spekulace a vycházeli z nepřesně vyhodnocených informací. - Sněmovní komise k reorganizaci policie podala dvě trestní oznámení. Jedno na žalobce Petra Šeredu kvůli úniku informací o vyšetřování policejního prezidenta. Podle komise Šereda umožnil, aby se Komárek dostal k informacím z vyšetřování GIBS vedeného proti Tuhému. Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze trestní oznámení poslanců odložilo. - Loni v říjnu Komárka podpořil Nadační fond proti korupci (NFPK) a nabídl mu právní pomoc. "Pan Jiří Komárek je podle našeho přesvědčení čestný a spravedlivý člověk. Dokladem jeho čestnosti je to, že odmítl i desetimilionový úplatek od lihového magnáta a zlojeda (Radka) Březiny," uvedl předseda správní rady NFPK Karel Janeček. - Podle Lidových novin Komárek původně působil na olomoucké krajské kriminálce. "Po problémech, které souvisely mimo jiné s jeho kontakty s jistým nechvalně proslulým olomouckým podnikatelem, odešel na expozituru ÚOOZ do Brna, kde se ale brzy ocitl v podobných potížích - mimo jiné udržoval problematické vztahy s exsenátorem (Vlastimilem) Sehnalem. Po konfliktu s jedním kolegou z ÚOOZ odešel na ostravskou expozituru, kde brojil proti tehdejšímu vedení a nakonec se stal jejím šéfem, přičemž patří k mužům silně loajálním současnému řediteli Šlachtovi," napsaly Lidové noviny 24. října 2015. Podle listu Komárek jako detektiv ÚOOZ stál za kauzou Vidkun, která se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky na Olomoucku.