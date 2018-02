Sněžení komplikuje dopravní situaci na Moravě. Jsou desítky dopravních nehod

BRNO Dopravu ve východní části země ve středu komplikuje vydatné sněžení. V krajích Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském se staly desítky nehod. Silnice jsou kluzké, špatná je při sněžení i viditelnost. Problémy na cestách mohou mít především kamiony, některé silnice jsou pro ně neprůjezdné.

Meteorologové před vydatným sněženém varovali. Jejich výstraha platí od středečního odpoledne až do čtvrtečního rána pro jižní Moravu, jižní Čechy a Vysočinu. Napadnout má pět až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, ve vyšších polohách na Českomoravské vrchovině až 15 centimetrů. „Nejintenzivnější sněžení očekáváme v první polovině noci na čtvrtek,“ uvedli meteorologové.

Podle mluvčího policie ve Zlínském kraji Petra Jaroše se jedná o klasickou kalamitní situaci. Automobily často kvůli kluzké vozovce sjely do příkopu, narazily do svodidel nebo se obrátily na střechu. U Slavičína na Zlínsku se osobní vůz srazil s dvěma muži, kteří na vozovce nasazovali na kamion řetězy. Skončili v nemocnici. V Moravskoslezském kraji policisté od středečního poledne během necelých čtyř hodin přijali oznámení o zhruba šesti desítkách dopravních nehod. V úterý jich za stejné období řešili pouze 12.

Na jihu Moravy eviduje policie zhruba 30 nehod. Hasiči ale zatím nemuseli nikoho vyprošťovat. Řidiči by měli být opatrní především na Břeclavsku, Hodonínsku a Vyškovsku. Uzavřená je silnice mezi Břeclaví a Valticemi, po nehodě je tam vzpříčený kamion přes oba jízdní pruhy, mimo vozovku skončilo osobní auto. Při nehodě utrpěl podle mluvčí záchranné služby Hedviky Kropáčkové vážná mnohočetná poranění řidič vozu.

Pro vozy těžší 12 tun je zavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Problémy jsou i na silnici mezi Svatobořicemi-Mistřínem a obcí Čejč na Hodonínsku, kde je hlášena kluzká vozovka a jeden z jízdních pruhů je neprůjezdný kvůli odstaveným kamionům.

Ve Zlínském kraji mají nákladní vozidla tradičně problémy ve stoupání mezi Starým Hrozenkovem a obcí Komňa na Uherskohradišťsku, komunikace je sjízdná jen s řetězy. Silničáři museli cestu kvůli úklidu sněhu také na chvíli uzavřít.

Nesjízdná a uzavřená je komunikace z Modré na Bunč, kvůli ledovce je pro nákladní vozy nesjízdná cesta mezi obcemi Kašava a Lukov na Zlínsku, problémy byly také v Bojkovicích. Pro nákladní vozy byla dočasně uzavřená také silnice na příjezdu do Morkovic-Slížan na Kroměřížsku. Pouze se zimní výbavou projedou nákladní automobily obcí Osíčko na Kroměřížsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Opatrní musí být také řidiči v buchlovských kopcích na hlavním tahu na Brno.

V Moravskoslezském kraji zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou. Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

Sněžit začalo odpoledne i v Jihočeském kraji. Silničáři zatím neevidují žádný problém a všechny vozovky jsou sjízdné s opatrností. „Očekáváme, že na některých místech by mohlo do rána napadnout 10 centimetrů sněhu. Týká se to především oblastí v okolí Šumavy, ale nelze vyloučit, že to nastane i ve větších městech v kraji,“ řekla Svatava Křivancová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.