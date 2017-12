Sníh, vítr a déšť komplikují dopravu v některých krajích

PRAHA Ředitelství silnic a dálnic varuje před nepříznivými podmínkami na vozovkách. Sněžení nebo srážky deště se sněhem od noci komplikují sjízdnost silnic v Plzeňském kraji. V Jihočeském a Středočeském kraji jsou cesty sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku dopravní situaci zhoršuje silný vítr a déšť. Teploty se budou pohybovat od minus dvou až po pět stupňů Celsia.

Sněžení nebo srážky deště se sněhem od noci komplikují sjízdnost silnic v Plzeňském kraji. Řidiči musejí počítat se zhoršenou viditelností a s vrstvou rozbředlého sněhu na vozovkách. V Kdyni a Brnířově na Domažlicku je silnice první třídy v délce asi 3,5 kilometru nesjízdná pro těžká vozidla, uvedlo ve čtvrtek ráno Ředitelství silnic a dálnic.



Sněžení zasáhlo celý kraj, například na Klatovsku a na Šumavě jsou silničáři v terénu zhruba od 2:00. Většina silnic v kraji, včetně dálnice D5, je ale holá nebo se zbytky posoleného rozježděného sněhu. Na 127. kilometru dálnice ve směru z Rozvadova na Prahu havarovalo nákladní auto a na dálnici je neprůjezdný jeden pruh.

Teploty v regionu se drží většinou mezi minus jedním a plus jedním stupněm Celsia.

Na jihu Čech sněží, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností



Dopravu v Jihočeském kraji může ve čtvrtek na mnoha místech komplikovat sněžení. Na vozovkách často leží vrstva čerstvého nebo rozbředlého sněhu. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dat dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Sněžit začalo na většině místech v noci na čtvrtek. Řidiči musejí počítat s tím, že stále sněží například na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku. Provoz na dálnici D3 na Táborsku může zhoršit mlha.

Teploty v kraji se po ránu pohybovaly kolem nuly. Podle předpovědi meteorologů bude ve čtvrtek zataženo, občas může sněžit a v nižších polohách lze očekávat srážky smíšené s deštěm.

Středočeské silnice mohou namrzat



Silnice ve Středočeském kraji jsou ve čtvrtek sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji místy prší nebo padá déšť se sněhem, někde snižuje viditelnost mlha. Vzhledem k teplotám pod nulou tak mohou vozovky namrzat, vyplývá z webu Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlá vrstva sněhu byla hlášena z dálnice D5, většinou se tento problém ale týká spíše silnic nižších tříd. Horší situace je v jižní a západní části regionu.

Na většině území kraje je ve čtvrtek ráno zataženo, teploty se pohybují od minus dvou do plus pěti stupňů Celsia. Na řadě míst fouká slabý vítr.

Dopravu na Zlínsku komplikuje silný vítr a déšť



Dopravu ve Zlínském kraji ve čtvrtek ráno komplikuje silný, místy až nárazový vítr. Dohlednost na silnicích je navíc snížená kvůli dešti, řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vítr může dosahovat rychlosti přesahující 50 kilometrů za hodinu.

Silnice v regionu jsou převážně holé a mokré. V kraji je polojasno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od plus jednoho do plus osmi stupňů Celsia. Odpolední maxima by se podle meteorologů měly pohybovat kolem sedmi stupňů. Na většině území kraje bude pršet, ve vyšších polohách může déšť přecházet ve sněžení. Vítr bude postupně slábnout.

V Karlovarském kraji sněžilo, na silnicích je rozbředlý sníh



Silnice v Karlovarském kraji pokryl v noci na čtvrtek mokrý sníh. Postupně odtává, ale řidiči by se měli připravit na jízdu v rozbředlém sněhu. Na horách mohou silnice i namrzat, upozorňují řidiče silničáři.

Přestože hlavní tahy jsou chemicky ošetřené, kvůli sněžení na silnicích rozbředlý sníh zůstává. Vyjeté koleje jsou nejen na silnicích nižších tříd, ale místy i na dálnici D6.

V kraji se v noci na čtvrtek ochladilo a teplota ráno byla okolo nuly nebo lehce pod bodem mrazu. Meteorologové vydali varování před vznikem ledovky, které platí až do 9:00.