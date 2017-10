Sobotka se před senátory opět zastal ministra Havlíčka kvůli memorandu o lithiu

PRAHA Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil ve středu před senátory útok na ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) kvůli memorandu o lithiu s australskými těžaři za nekorektní. Dává jej do souvislosti s nadcházejícími volbami. Útok má odvést pozornost od problémů, které má předseda hnutí ANO Andrej Babiš, řekl ministerský předseda.

Tvrzením Babiše, který memorandum označil mimo jiné za krádež od ČSSD za bílého dne, Sobotka nepřikládá žádnou váhu. Používá nepravdivé a lživé argumenty, uvedl premiér.

Podobně se vyjádřil i Havlíček, podle kterého je otázka těžby lithia zneužívána v předvolebním boji. „Je to sprostý útok na mě, na mnou řízené ministerstvo,“ řekl. Útok podle něho směřuje ze strany Babiše, hnutí ANO a komunistů, kteří k lithiu iniciovali svolání schůze Sněmovny. Pokusy o skandalizaci ukazují, jak jsou si tyto strany blízké a jak jim není nic cizí, tvrdil Havlíček. Podle něho musí být každému jasné, že bylo potřeba zakrýt kauzu Čapí hnízdo a Babišovo stíhání pro podezření z dotačního podvodu.

Senátor za ANO Jaroslav Větrovský se tázal, proč memorandum, které nyní sociální demokraté bagatelizují, neprojednávala vláda. Lithium je podle něho odborný problém, ale politickým se stalo kvůli dokumentu podepsaném dva týdny před volbami právě bez posouzení ve vládě. Větrovec také popřel, že by ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s memorandem souhlasil, jak tvrdí lídři ČSSD s poukazem na jeho dopis. „Je tam zdvořilostní věta, ale není tam vyjádřen žádný souhlas, ba právě naopak,“ zdůraznil Větrovský.

Sobotka ve vystoupení před senátory zopakoval, že první kroky k průzkumu ložisek lithia firmou Geomet, kterou vlastní australská EMH, učinilo ministerstvo životního prostředí za ministrů ODS Pavla Drobila a Tomáše Chalupy a ANO Richarda Brabce. Memorandum, které s EMH podepsal Havlíček, posiluje pozici státu, tvrdí premiér.

Geomet má právo na ložiska na Cínovci do roku 2025, do té doby tam nemůže nikdo jiný pracovat, poznamenal premiér. Pokud by se záležitosti ujal státní podnik Diamo, mohl by provádět průzkum až od roku 2025, uvedl.

Vytěžená surovina nepatří státu, ale těžaři

Sobotka připomněl, že podle horního práva vytěžená surovina nepatří státu, ale těžaři. Stát tak nemá možnost ovlivnit využití suroviny. Memorandum je podle premiéra možná strategická změna, aby lithium bylo nejen získáváno, ale také zpracováváno v Česku. Dokument je právně nezávazný a nemůže zasahovat do práv, která vznikla v minulosti, dodal.

Vláda ve středu odmítla návrh hnutí ANO memorandum zrušit. Přijala usnesení, aby se Havlíček zabýval možnostmi, jak by se stát mohl podílet na těžbě lithia.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia. Většina je na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese.