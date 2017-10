Padla bašta Islámského státu v Sýrii. Rakku osvobodily arabsko-kurdské milice

DAMAŠEK Arabsko-kurdské milice SDF dobyly z rukou bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) město Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. S odkazem na úterní sdělení exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) to uvedly agentury AFP a Reuters.

Ofenzivu s cílem dobýt Rakku zahájily milice SDF s pomocí mezinárodní letecké koalice vedené Spojenými státy a speciálních pozemních jednotek USA letos v červnu. Širší ofenziva s kódovým označením Hněv Eufratu, jež měla za cíl tuto baštu IS dobýt, začala už loni v listopadu, když jednotky dobyly okolní regiony v provincii.