SOHR: Bombardování východní Ghúty má dalších 13 obětí na životech

DAMAŠEK Bombardování si ve čtvrtek ve východní Ghútě vyžádalo dalších 13 obětí na životech, včetně tří dětí. Uvedla to Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje. Armáda syrského prezidenta Bašára Asada zahájila intenzivní bombardování regionu na pomezí Damašku v neděli. Od té doby si nálety podle OSN a SOHR vyžádaly více než 300 mrtvých mezi civilisty.

„Nejméně 13 lidí, včetně tří dětí, přišlo o život ve městě Dúmá,“ uvedla SOHR s tím, že si od neděle bombardování vyžádalo více než 320 mrtvých mezi civilisty. Dúmá je nejvýznamnější město východní Ghúty. Tento úrodný region mají pod kontrolou povstalci.



Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura ve čtvrtek uvedl, že doufá v politické řešení situace ve východní Ghútě prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Nebude to však jednoduché, dodal. Není jiná alternativa než příměří a dohoda, která by umožnila do regionu dovézt humanitární pomoc, zdůraznil.

Syrské vládní jednotky obléhají východní Ghútu od roku 2013. Jde o poslední větší území u Damašku, které mají pod kontrolou tisíce povstalců z různých skupin. V obležení tam žije na 400 000 civilistů, kteří trpí nedostatkem potravin a léků.

Syrská vláda zintenzivnila boje za znovudobytí východní Ghúty začátkem tohoto měsíce, od té doby při nich zahynulo několik set lidí. V uplynulých týdnech syrské vládní jednotky podporované Ruskem zesílily i bombardování rebely ovládané severozápadní provincie Idlib.