Současné sucho je velmi závažný stav. Hrozí neúroda, houby nemusí růst vůbec, varuje meteorolog

PRAHA Českou republiku bude i nadále provázet nadprůměrně teplé počasí s minimem srážek, kvůli suchu jsou v ohrožení zemědělci, ale také vodáci nebo houbaři. Sucho je velmi závažný stav, říká meteorolog a mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Lidovky.cz: Co konkrétně způsobilo, že je tak teplé a suché jaro?

Je to dáno všeobecnou cirkulací atmosféry, po většinu dubna se nacházela oblast nízkého tlaku nad západní Evropou a proudil sem velmi teplý vzduch z jihu, to byla převažující povětrnostní situace. Nepřecházely přes nás moc atmosferické fronty, které přinášejí srážky, tlaková níže se zdržovala nad západem Evropy, což způsobilo velké sucho.

Lidovky.cz: Jaké dopady bude sucho mít?

Je to velmi závažný stav, který trvá již několik let, vlastně nejvíc to bylo vidět v roce 2015, kdy bylo extrémně horké a suché léto, od té doby se to jenom zhoršuje. Většinou to bývá tak, že přes zimu se vláhový deficit doplňuje, ale teď máme už dlouhou sérii zim, kdy není sníh a dny jsou nadprůměrně teplé, tím pádem na jaře sníh neroztává, protože žádný není. Kdyby byl normální stav, sníh by odtával dva měsíce a zásoboval by vlhkostí půdu, ale to teď není, takže je velké riziko, že se bude vláhový deficit dále prohlubovat, což může mít pro přírodu vážné důsledky. Už teď zemědělci říkají, že usychají některé plodiny, může se stát, že bude neúroda. Záleží, jaké bude rozložení srážek v květnu, ale zatím to na žádné doplňování vláhového deficitu nevypadá, protože výhledově bude květen srážkově podprůměrný.

Lidovky.cz: Mají současné teplotní extrémy souvislost s globálním oteplováním?

Úplně do přímé souvislosti bych to nedával, ale souvislosti tam jsou, s globálním oteplováním přichází větší extremita - tedy větší výkyvy. S tím se budeme setkávat stále častěji. Nejenom, že bude více tepleji, ale budou častější i výkyvy.

Lidovky.cz: V následujících dnech hlásíte bouřky, pomůžou sucho zvrátit?

Nepomůžou. Pomůže to jen málo, bouřka je lokálně omezená. Vyskytnou se přívalové srážky, ty ale na suchý povrch dopadají bez užitku, jen se vsáknou a stečou. Nejvíc by pomohlo, kdyby mírně pršelo celoplošně jeden až dva dny. Zároveň by to pomohlo pylové situaci, vymylo by to pyl, kterého je všude plno. Bouřky jsou však pouze lokální srážky, které situaci nepomohou.

Lidovky.cz: Jak se bude vzhledem k počasí pylová situace vyvíjet nadále?

Postupně se to bude zlepšovat, sice by nejvíce pomohlo, kdyby pršelo a kapky by vyčistily atmosféru, příroda by byla „umytá“. Ale srážky nejsou, takže musíme čekat, než to všechno odkvete a pak nastane zlepšení.

Lidovky.cz: Jak může současný vývoj počasí ovlivnit například vodáky nebo houbaře?

Už teď jsou hladiny asi pětiny řek na úrovni sucha. Jestli takový stav bude pokračovat, budou mít vodáci špatný rok. To samé se týká hub, protože vzhledem k tomu, že minulý rok byly srážky jen velmi mírně podprůměrné a houby stejně nerostly, letos hrozí, že neporostou vůbec.

Lidovky.cz: Jaká je podle ČHMÚ výhledová předpověď na květen?

Do poloviny května by měly být teploty silně nadprůměrné, potom mají klesnout těsně pod průměr, z toho zatím ale nejde přesně usuzovat, je to příliš nejasné. Výhledově by měl však být květen teplotně nadprůměrný.

Lidovky.cz: Vzhledem k teplému počasí se dříve začala vyskytovat klíšťata, poroste četnost jejich výskytu se zvyšující se teplotou?

V současné době hlásíme nejvyšší riziko, což je stupeň deset z deseti. To bude

Co způsobuje sucho - stromy bez vláhy nedokážou odolávat většímu výskytu škůdců jako je kůrovec nebo václavka, množství vytěženého dříví napadeného kůrovcem se v posledních letech několikanásobně zvýšilo - varování před rizikem požárů trvá v Praze nebo na jižní Moravě - špatná pylová situace přihoršuje alergikům, není déšť, který by pyl smyl

určitě pokračovat, protože je předpoklad, že bude jasné, slunečné a teplé počasí, což jim vyhovuje.

Lidovky.cz: Kvůli rychlému přechodu ze zimy do jara a vysokým teplotám všechno rychleji vykvetlo, obecně je všechno ,posunuté‘. Může to nějak ovlivnit další vývoj v přírodě?

Jsem přesvědčený, že se s tím příroda dokáže vyrovnat. Nemělo by to znamenat, že se nám zhroutí příroda a příští rok budeme žít na Sahaře. Příroda je velmi odolná.