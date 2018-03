Soud bude jednat o neudělení azylu Nikulinovi a bouřlivý vývoj na Slovensku

PRAHA Údajného hackera Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do USA, ani do Ruska. Čeká se, až Ústavní soud rozhodne o Nikulinově stížnosti. Dnes Nikulina čeká „mezikrok“. Pražský městský soud projedná v pankrácké vazební věznici žalobu Nikulina na české ministerstvo vnitra. Muž, o jehož vydání usilují USA a Rusko, se snaží zvrátit rozhodnutí o neudělení azylu.

Zeman tlačí na vydání na východ. Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016.

Pelikán podle nedávného vyjádření rozhodne, zda vydá Nikulina do USA, nebo do Ruska, hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Prezident Miloš Zeman podle médií žádal opakovaně Pelikána, aby Nikulin byl vydán do Ruska.



Demonstrace na Slovensku i v Praze. Slovenský prezident Andrej Kiska ve čtvrtek přijal demisi premiéra Roberta Fica. Zároveň pověřil dosavadního vicepremiéra a místopředsedu Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Petera Pellegriniho sestavením nového kabinetu, který vytvoří dosavadní tříčlenná koalice. Fico podal demisi v polovině čtyřletého funkčního období v reakci na politickou krizi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Demise premiéra podle ústavy znamená pád celé vlády. I přesto vyjdou kvůli tomu dnes v 17.00 v několika slovenských městech i v Praze lidé do ulic demonstrovat.



Je primátor vinen? Vrchní soud v Praze projedná odvolání v kauze bývalého primátora Českých Budějovic Juraje Thomy, jenž čelí obžalobě ze zneužití pravomoci kvůli podpisu IT zakázky za 37 milionů bez schválení rady města. Loni v prosinci ho vrchní soud osvobodil, verdikt však zrušil Nejvyšší soud.

Velikonoce se zábranami. Pražský magistrát nechá v souvislosti s Velikonočními trhy nainstalovat na Václavském náměstí betonové protiteroristické zábrany.



Kroužení kolem magistrátu. Ve 14:00 začíná hodinový protest řidičů čtyř pražských dispečinků taxislužeb, budou jezdit kolem budovy magistrátu. Chtějí hlavní město přimět, aby plně využívalo možnosti postihu řidičů, kteří jezdí pro alternativní přepravce typu Uber a Taxify.



Aznavour v Praze. V osm večer v pražském Kongresovém centru proběhne koncert francouzsko-arménského zpěváka a herce Charlese Aznavoura. „Francouzskému Franku Sinatrovi“ už je 93 let.