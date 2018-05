Šéf Vojenské kanceláře Hradu přišel o prověrku nezákonně. Chyběly důkazy, zdůvodnil soud

Praha Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku Zemanovu muži nezákonně. K odebrání prověrky šéfovi Vojenské kanceláře Hradu chyběly důkazy, vyplývá z rozhodnutí Městského soudu v Praze, které LN získaly. Chyby úřadu v kauze bývalého šéfa Vojenské kanceláře prezidenta Rostislava Pilce vypočítává soud na celkem 66 stranách. Kromě toho, že se Pilcovi otevřela cesta k opětovnému získání prověrky, chce se záležitostí zabývat i sněmovní komise pro kontrolu NBÚ.

Celý případ se začal odvíjet v listopadu 2015, kdy Pilc přišel o prověrku na stupeň přísně tajné, tedy nejpřísnější a nejvyšší stupeň prověření. Ze soudního rozhodnutí přitom vyplývá, že rozkladová komise NBÚ nejprve doporučila řediteli úřadu, aby Pilcovi prověrku neodebral. Podezření, že se měl Pilc údajně dopustit ohrožení utajovaných informací, totiž tajné služby dostatečně nespecifikovaly. NBÚ prověřování bezpečnostní způsobilosti žadatelů o prověrku vždy žádá o pomoc zpravodajské služby BIS, Vojenské zpravodajství či civilní rozvědku ÚZSI.

Bývalý ředitel NBÚ Dušan Navrátil, na němž bylo finální rozhodnutí o Pilcově prověrce, se kvůli nedostatku průkazných informací znovu obrátil na zpravodajce. Měli specifikovat, čeho se Pilc přesně dopustil. Na základě jejich doplňující zprávy se pak rozhodl konat a prověrku mu odebral.

Jak ale vyplynulo z verdiktu městských soudců, kteří o Pilcově žalobě rozhodli v dubnu, NBÚ neměl nabito. „Zdejší soud je přesvědčen, že ve správním spisu (včetně jeho utajené části) chybí jakýkoli skutkový podklad, na základě něhož by bylo lze usuzovat o věrohodnosti a přesvědčivosti klíčové zpravodajské informace,“ stojí ve verdiktu senátu Slavomíra Nováka, jehož kopii LN získaly.

Vařili zpravodajci z vody?

Soudci podrobně popsali, co jim na postupu NBÚ vadilo. Písemnosti od tajné služby podle nich stojí na vodě. To je přitom v rozporu s již známou judikaturou Nejvyššího správního soudu, který popsal, co musí zpravodajci odhalit, aby závěry obstály v případě justičního přezkumu. Soudci se tvrdě pustili i do šéfa NBÚ.

„Předmětné písemnosti, z nichž ředitel NBÚ při vydání napadeného rozhodnutí vycházel a které jsou založeny v utajované části správního spisu, popisují zjištění zpravodajské služby, aniž by však tato tvrzení byla podložena jakýmkoli jiným důkazem, kterým by byl jejich obsah podepřen, a bylo možno jeho podloženost ověřit,“ konstatoval senát předsedy Nováka. „Závěry ředitele NBÚ nemají podle přesvědčení zdejšího soudu oporu ve správním spisu,“ uvedl na jiném místě rozhodnutí.

Právě na základě rizik, které podle NBÚ představoval Pilc pro ochranu citlivých informací, přitom o prověrku přišel. Bez ní přitom nesplňuje zákonné předpoklady na šéfa Vojenské kanceláře, přes kterou prezident fakticky vykonává ústavní roli nejvyššího velitele armády.

Tvrdou kritika NBÚ soud doprovodil povinností uhradit Pilcovi náklady řízení ve výši 30 684 korun.

Nejen finanční dohra

Úřad však nechtěl případ komentovat. „V reakci na vaše dotazy musím konstatovat, že toto řízení je neveřejné a nejsme oprávněni, a tedy ani nemůže, sdělovat informace o něm jiné osobě než účastníkovi bezpečnostního řízení,“ napsal serveru Lidovky.cz v „gumovém“ prohlášení Jaromír Kadlec z kanceláře ředitele NBÚ. Podle informací redakce je nicméně velmi pravděpodobné, že nyní prověrku Pilcovi vydá.

Kauza bude mít i dohru na sněmovní půdě. „My se s tím samozřejmě seznámíme. S věcmi, které soudy zruší NBÚ, bychom se měli seznamovat. Komise je od toho, aby zjistila, zda se jedná o jiný právní názor nebo nějaké systémové pochybení,“ řekla serveru Lidovky.cz Zuzana Ožanová (ANO), místopředsedkyně Stálé komise pro kontrolu NBÚ.

Už před třemi lety, kdy o odebrání prověrky LN informovaly poprvé, se objevily zprávy, že Pilc, který byl v minulosti pověřeným ředitelem Vojenského zpravodajství (VZ), mohl doplatit na kauzu Nagyová. V ní totiž uvízli vedle Jany Nečasové (dříve Nagyové) hned tři jeho bývalí spolupracovníci z VZ. Odebrání prověrky se přitom rozjelo na základě anonymního udání. Doplňující informace si NBÚ vyžádal právě od VZ.

Podle Pilce existuje šance, že by mu vrácená prověrka otevřela cestu zpět do funkce náčelníka Vojenské kanceláře. „Byla dohoda, že pokud dostanu prověrku zpět, tak bude cesta zpátky na Hrad otevřená,“ řekl LN Pilc v dubnu. Mluvčí Hradu se k záležitosti nevyjádřil.