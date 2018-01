Tyranizovali nájemníky, ale soudce Pytloun nechal případ promlčet. Ten teď čelí kárné žalobě

PRAHA Soudce pražského městského soudu Jaroslav Pytloun čelí kárné žalobě v souvislosti s promlčením trestního stíhání obžalovaných advokátů Karla a Lenky Hnilicových. Žalobu podal předseda soudu Libor Vávra, který svému podřízenému vytýká nedůsledný přístup. Zároveň však navrhl, aby kárný senát Pytlouna nijak nepotrestal.

Manželé Hnilicovi původně dostali podmíněné tresty za útisk nájemníků, projednání svého odvolání před Pytlounovým senátem ale následně oddalovali mimo jiné zdravotními omluvenkami. Pytloun jejich stíhání nakonec loni v říjnu zastavil s tím, že je promlčené. Pravomocný odsuzující rozsudek by přitom pro právníky mohl znamenat i to, že by nadále nesměli vykonávat advokátní praxi.



Pytlounův nadřízený Vávra k tomuto případu uvedl v prosinci v pořadu České televize Reportéři ČT, že se „obává, že nemá právní možnost, jak případně zvažovat kárnou odpovědnost“. Informaci o tom, že kárnou žalobu nakonec podal, přinesly pondělní Lidové noviny.

Mluvčí soudu Puci ČTK potvrdila, že Vávra kárný návrh vznesl, a to minulý týden. Nejvyšší správní soud může Pytlounovi podle závažnosti provinění uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo nejpřísnější odvolání z funkce soudce. Vávra však nic takového nepožaduje. „Navrhuje, aby bylo od kárného opatření upuštěno, protože samotné projednání věci považuje za dostačující,“ vysvětlila mluvčí.

Kárná žaloba Pytlounovi vytýká nedůsledný přístup k vedení řízení, a to zejména k prověřování žádostí Hnilicových o odročování veřejného zasedání. Pytloun tím podle žaloby zavinil to, že nastalo promlčení stíhání - mimo jiné například nestanovil lhůtu k vypracování posudku ohledně zdravotního stavu Hnilicové a dostatečně neurgoval jeho vyhotovení. Zaviněně tím prý porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Nájemníci, kteří v kauze útisku figurovali jako poškození, se snažili Pytlounovo rozhodnutí zvrátit prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství. Instituce do případu už dříve jednou zasáhla, když Pytlounův senát vyhodnotil skutek popsaný v obžalobě jen jako možný přestupek a poslal věc do přestupkového řízení. Tentokrát se však rozhodla, že dovolání v neprospěch Hnilicových nepodá. Podle zastupitelství totiž Pytlounovu rozhodnutí ohledně promlčení nelze z hlediska aplikace zákona nic vytknout.