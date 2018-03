Soudci a politici se sejdou na konferenci o MeToo. S převahou mužů, dorazí i kritik Kubera

PRAHA Kampaň MeToo se tento týden dostane na univerzitní půdu, nadcházející pátek se o ní bude diskutovat na Univerzitě Karlově v Praze. Debata má postihnout právní rozměr fenoménu. Kampaň tematizuje nevhodné sexuální chování primárně vůči ženám, impuls k ní vzešel loni na podzim z amerického šoubyznysu. Páteční rozpravu oživí i několik na první pohled nečekaných hostů, mezi nimi svérázný senátor Jaroslav Kubera, který se rád prezentuje provokativními názory.

„Je kampaň MeToo projevem genderové emancipace, nebo výsledkem retroaktivního etického a právního myšlení? Je kampaň MeToo snahou o vyrovnání se s minulostí, nebo výrazem touhy po pomstě? Kde jsou hranice přijatelnosti a přiměřenosti právní regulace citových a sexuálních vztahů a normativního vnímání konkrétních vztahů konkrétních lidí? Připouští právo generalizaci a paušalizaci?“ láká pozvánka na akci sugestivními otázkami.

Na zmíněné dotazy má sympozium s názvem Právní aspekty kampaně MeToo ambici odpovědět. Jde o první pokus na české půdě uchopit fenomén týkající se sexuálně nevhodného chování odborně, diskusi pořádá společnost Stálá konference českého práva. Váhu ji dodává záštita, jíž převzali mimo jiné předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček či pražská primátorka Adriana Krnáčová.

„Je třeba diskutovat o právní podstatě věci, která podle mého názoru spočívá v hledání průsečíku dvou jevů: aprobovaných (právně popsaných – pozn. red.) a reprobovaných (legislativou neuznaných – pozn. red.) forem sexuality a násilí,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát Karel Havlíček, jenž sympoziem provede a který zmíněnou společnost založil. Náplň její činnosti tvoří právě pořádání právnických diskusí. Vzhledem k celosvětovému zásahu kampaně se v lednu rozhodl, že další konferenci věnuje právě MeToo.

Kubera: MeToo je symptom bolševického myšlení

Účast na sympoziu předběžně přislíbili do určité míry exkluzivní hosté, svými příspěvky by měli k debatě přispět šéf ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda, ústavní soudce Tomáš Lichovník či místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. „Doufám, že sympozium přinese zajímavou odbornou debatu o nepochybně významném tématu současnosti,“ uvedl pro server Lidovky.cz soudce Fiala.

Z několika pozvaných jmen lze vyvodit, že kampaň MeToo, jež se stala platformou pro sdílení zkušeností s různými formami sexuálního násilí, se dočká i kritické reflexe. Do debaty zasáhnou třeba exministryně Daniela Kovářová, která je současně spolumajitelkou pořádající společnosti, či místopředseda senátu Jaroslav Kubera, oba už se v minulosti ke kampani stavěli odmítavě.

„MeToo je jenom jeden ze symptomů bolševického myšlení dobrotrusů a dobroserů,“ avizoval náplň svého vystoupení server Lidovky.cz Kubera. Podle Kovářové si kampaň neuchovala svůj prvotní étos, jímž bylo upozornit na nevhodné chování, a stala se ve svém důsledku honem na čarodějnice. „Myslím si, že přinese negativní důsledky vzájemných vztahů mezi muži a ženami,“ řekla k tomu serveru Lidovky.cz.

Zájemci o akci se mohou pozastavit i nad tím, že ze sedmi avizovaných hostů na pozvánce je šest mužů a jediná žena, zmíněná exministryně Kovářová. MeToo přitom primárně slouží jako platforma sloužící ženám. Konferenciér Havlíček k tomu podotkl, že hostů bude více a slovo si vezmou i další ženy včetně herečky Ivany Jirešové, bývalé špičkové lyžařky Kateřiny Neumannové či Laury Janáčkové z Institutu partnerských vztahů.

Na začátku byl producent Weinstein

Současně však přiznává, že mezi diskutujícími budou mít skutečně převahu muži. Složení debatérů vysvětluje tím, že klíčem k jejich sestavě není snaha o zachování kvótního principu 50 na 50. „Usilujeme o to, abychom pro vystoupení získali co nejlepší odborníky, kteří mají k tématu co říci. Rozhodující je odbornost, zájem a samozřejmě též kapacitní možnosti,“ vysvětlil Havlíček.



Právnické jaro a podzim Firma Stálá konference českého práva vznikla v lednu 2017, jejími společníky jsou advokát a zakladatel časopisu Soudce Karel Havlíček, exministryně a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová a podnikatel Miloslav Vošta.

Svou hlavní aktivitu popisuje firma jako sérii „celostátních akcí právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice právnických profesí.“

Stěžejními projekty společnosti jsou každoroční Pražské právnické jaro a Pražský právnický podzim.

Sympozium startuje v pátek 16. března v 9 hodin dopoledne ve Vlasteneckém sálu Karolina v ulici Ovocný trh v centru Prahy, Havlíček počítá s účastí zhruba 80 posluchačů. Závěry diskuse by pak neměly zůstat uzavřené za zdmi Karolina. Poznatky vzešlé z diskuse se mají objevit v odborných právních publikacích, v nichž se pak předpokládá výměna dalších expertních názorů na téma MeToo.

Kampaň se zrodila z aféry do té doby věhlasného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který se choval nevhodně k několika desítkám žen. Některé z nich mluvily i o sexuálním napadení včetně znásilnění, Weinsteinovým proviněním už se věnuje i policie a žalobci. Následně se pod označením MeToo začala loni na podzim na sociálních sítích s různými formami sexuálně nevhodného chování vůči své osobě svěřovat řada žen, kampaň ve velkém zasáhla především západní země v čele s USA.