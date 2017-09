Soudkyni Královou prověřoval i městský soud. Zatím to na kárné řízení nebylo

Soudkyni Helenu Královou prověřoval v souvislosti s odebíráním jejích kauz i nadřazený pražský městský soud. Podání kárné žaloby chtěl zvážit už na podzim. Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra sdělil serveru Lidovky.cz, že četnost případů, které byly Králové odebrány, je větší než je obvyklé. To vedlo k hloubkové kontrole, ale zatím se městský soud nerozhodl, že by to mělo vést ke kárnému návrhu.

„Těžko k tomu mohu říct cokoliv jiného, než že případů, které byly různými odvolacími senáty kolegyni Králové odebrány a předány jiným soudcům, bylo v poslední době víc. Což i mě vedlo k tomu, že jsme provedli v jejím senátu hloubkovou kontrolu. Na podzim plánujeme provést ještě jednu. Zatím jsme se nerozhodli, že by to měl být důvod k podání kárného návrhu.“, uvedl pro Lidovky.cz předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.



„Tyto zjištění nejsou svou četností úplně obvyklá. Jedná se zhruba o dva případy za rok. Každá věc, kterou kolegyně soudí, samozřejmě neskončí tím, že jí odebere odvolací senát. Počet odvolání je ale více než je obvyklý. To vedlo k tomu, že jsme v té věci šetřili, ale neshledali jsme, že by to v tuto chvíli mělo vést k podání kárného návrhu.“, dodává soudce Vávra, který byl v minulosti předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde právě Králová soudí.

Ve čtvrtek ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou z Obvodního soudu pro Prahu 1. Návrh se týká pěti různých trestních řízení, které Králová podle ministra prodloužila o léta, protože v nich opakovaně nerespektovala závazné právní názory nadřízených soudů.

Mezi pěticí kauz jsou i mediálně sledované případy exmanažerů Čepra, dále se Králová neshodla s pražským městským soudem v kauze Vojenského zpravodajství, v níž čelí obžalobě i někdejší šéfka kabinetu Petra Nečase (ODS) Jana Nečasová. Poté, co soudkyně aktéry případu opakovaně zprostila viny, zpochybnil městský soud její nestrannost, vytkl jí nelogické hodnocení důkazů a věc jí odebral.

Ministr spravedlnosti může navrhnout zahájení kárného řízení proti jakémukoliv soudci, a to do půl roku ode dne, kdy se dověděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, nejpozději však do tří let od jeho spáchání. Kárnou žalobu projednává Nejvyšší správní soud. Podle závažnosti provinění může soudci uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy soudního senátu nebo odvolání z funkce soudce.