Souhlas k průzkumu lithia podmíněný zákonem. Ministerstvo ho muselo vydat, říká Brabec

PRAHA Povolení k průzkumu ložisek lithia v Česku muselo ministerstvo životního prostředí ze zákona soukromé firmě prodloužit. V pátek to řekl ministr Richard Brabec (ANO). V případě nesouhlasu mohlo podle něj ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužení zastavit. Šéf ANO Andrej Babiš kritizoval memorandum o těžbě lithia mezi MPO a firmou European Metals Holdings.

Podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka ale postupoval ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) v rámci toho, co umožnily předchozí kroky Brabce. „Prohlášení pana Zaorálka považuji za skandální. Jde jenom o to, jestli je špatně informován od pana kolegy Havlíčka, nebo to jen nepochopil,“ řekl ministr životního prostředí Brabec.

Licence k průzkumu byla udělena, a následně prodloužena české firmě Geomet, kterou vlastní australská společnost European Metals Holdings. MŽP se podle Brabce musí při prodlužování licencí striktně řídit geologickým zákonem. „Nemůžeme selektovat, které firmě souhlas k průzkumným pracím dáme, pokud firma všechno splní. Ať už je to firma česká, nebo zahraniční,“ doplnil.

Ze zákona podle Brabce musí být licence ke stanovení průzkumného území poskytnuta komukoli, pokud splní základní podmínky. O licenci pak nerozhoduje ministr, ale ve správním řízení odbor výkonu státní správy.

„Příslušný správní orgán se vždy při stanovení průzkumné licence ptá ministerstva průmyslu, zda je to v souladu se surovinovou politikou státu. A zatím se nikdy nestalo, že by někdo z ministerstva zpochybnil, že by taková licence v souladu se surovinovou politikou nebyla,“ uvedl Brabec. Podle něj by MŽP nemohlo licenci udělit právě jen tehdy, pokud by s tím nesouhlasilo MPO.

Ministerstvo průmyslu také mohlo podle Brabce dění kolem případné těžby lithia ovlivnit změnou surovinové politiky. „A samozřejmě je možné, že se do správního řízení o licenci k průzkumu může přihlásit kdokoli, včetně státního podniku Diamo. To ale nikdy takový zájem nemělo,“ doplnil.

Memorandum je zbytečné

Memorandum s australskou firmou podepsal ministr průmyslu Havlíček v pondělí. Dokument podle Havlíčkova vyjádření posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci a zároveň nijak nepředjímá výsledek případného povolování těžby.

Podle Brabce je však memorandum zbytečné. „Bylo údajně projednáváno. My jsme ale nedostali text memoranda. Až krátce před podpisem jsem byl panem ministrem Havlíčkem vyzván, abych memorandum spolupodepsal. Odmítl jsem to, protože jsem pro to vůbec neviděl důvod,“ řekl ministr životního prostředí.

Podle Brabce je zvláštní, že bylo memorandum podepsáno krátce před volbami, protože se neobjevily žádné urgentní důvody k podpisu.