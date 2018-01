Soukup nahrával Zemanovi na smeče. Topolánek se za prezidenta omlouval, Horáček by byl na Babiše přísnější

PRAHA Volební předvečer přinesl souboj osmi vyzyvatelů Miloše Zemana. Soupeřili i na dálku s obhájcem Hradu. Prezident Zeman využil luxus mít pořad jen pro sebe.

Miloš Zeman rozjel své předvolební sólo hodinu před ostatními. Společnou debatu jako vždy odmítl, k dispozici měl „vlastní“ pořad na TV Barrandov. O moderátorských schopnostech jejího majitele Jaromíra Soukupa koluje řada vtipů, šéf soukromé stanice se ale pasoval do jedné jediné role – být Zemanovi nahrávačem na rétorické smeče. Osvědčil se hlavně na konci, když přidal finálový střípek do „nekampaně“ hlavy státu.

„Přeji vám, abyste vyhrál,“ řekl obhájci prezidentského křesla. Zeman jeho pas proměnil hned napoprvé. „Řekl jste to vy, ne já. Proto to nebyla žádná osobní kampaň,“ kontroval.

Hradní pán se opět může kasat, jak dodržuje vlastní téměř rok staré předsevzetí, že svou opětovnou kandidaturu nebude nijak propagovat.

Soukup se mu svými dotazy jako vždy podbízel, ale Zeman řadu nahrávek ponechával nevyužitých. Mohlo to být zvolenou taktikou. Zeman chce ve finále kampaně působit smířlivě a neodehnat od sebe voliče. Zároveň usiluje o podporu silné skupiny lidí, díky níž ANO vyhrálo volby. Je tedy logické, že velká část debaty se týkala právě Zemanových sympatií k předsedovi ANO, jemuž dal prostor k sestavení vlády.

Zeman rozvedl svá středeční slova o tom, že po lídrovi hnutí bude požadovat garanci 101 hlasů pro jím sestavenou vládu. Podle Zemana nešlo o nátlak na Babiše, efekt slov měl být opačný. „Je to výhružka ostatním stranám, že Andrej Babiš bude v demisi vládnout tak dlouho, než se domluví. Vláda Mirka Topolánka vládla v demisi pět měsíců anikdo se nebouřil, tak proč by se měl bouřit teď?“

Zkouška Babišem

Přístup k vítězi sněmovních voleb je tématem, které hlavní prezidentské hráče rozděluje. Michal Horáček v debatě České televize řekl, že by vůči Babišovi postupoval razantněji než Zeman. „Nepřeju si vládu bez důvěry. Naše ústava věnuje hodně pozornosti tomu, abychom měli vládu s důvěrou. Dával bych přednost tomu, aby většina (ve sněmovně – pozn. red.) byla první možnost, kterou prezident zváží,“ řekl. Měl by problém s koalicí složenou z SPD a komunistů. „Řekl bych mu: Sežeňte jiné. Solidním stranám jste nenabídl nic, co by mohly přijmout, a nezradit svoje voliče.“

Naopak bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš by volil umírněnější taktiku. Nikomu by nediktoval, jak má složení vládní koalice vypadat. Na sněmovní většině by ale také trval. „Vláda má mít důvěru sněmovny, jinak si nedovedu představit, že by vládla odpovědně,“ prohlásil.

Mirek Topolánek spíše než o Babišovi hovořil o Miloši Zemanovi. Opřel se do něj kvůli kontroverzním výrokům, které řekl na adresu osobnosti pražského jara 1968 Alexandera Dubčeka. Expremiér uvedl, že se svým slovenským známým za slova hlavy státu omluvil. „Omluvil bych se i za Miloše Zemana,“ doplnil.

Diplomat Pavel Fischer využil možnosti dát otázku konkurentovi. Drahoše se zeptal na prolomení limitů těžby, aby poukázal na to, že bývalý akademik má mezi sponzory těžaře. „Jsem pro to, abychom postupně přecházeli naobnovitelné zdroje, nejsem dogmatickým zastáncem uhlí,“ odpověděl mu Drahoš.