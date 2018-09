Izraelská vítězka Eurovize má smůlu. Soutěž se bude konat v Tel Avivu, ne v Jeruzalémě

TEL AVIV Organizátoři mezinárodní písňové soutěže Eurovize ve čtvrtek oznámili, že příští rok se soutěž bude konat v Tel Avivu, nikoliv v Jeruzalémě, jak původně chtěla izraelská vláda. Důvodem je zřejmě izraelsko-palestinský spor kolem Jeruzaléma. Informovala o tom agentura AP.

Organizátoři Eurovize uvedli, že si pro konání soutěže v roce 2019 zvolili Tel Aviv, protože je kulturním a obchodním centrem Izraele a otevírá dveře kreativitě.



Letošní vítězkou Eurovize se stala s písní „Toy“ Izraelka Netta Barzilaiová, a proto bude příští soutěž v Izraeli. Původně izraelská vláda trvala na tom, aby se akce konala v Jeruzalémě, od svého požadavku ale později upustila v důsledku nevole způsobené přesunem americké ambasády do Jeruzaléma a ze strachu z bojkotu události, napsala AP.

Většinou se soutěž Eurovize koná v hlavních městech zemí, které soutěž pořádají. Status Jeruzaléma je ale z pohledu značné části mezinárodního společenství sporný. Izraelská vláda sice považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu. Palestinci nicméně chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Vzhledem k této nedořešené otázce se drtivá většina ambasád nachází v Tel Avivu.

Jeruzalém by značil náklonnost k Izraeli

Pokud by se soutěž konala v Jeruzalémě, mohlo by to také být překážkou pro členy Evropské vysílací unie (EBU), kteří by zřejmě čelili nařčením, že se v izraelsko-palestinském konfliktu staví na stranu Izraele.



Hnutí vedené Palestinci a prosazujícího bojkot Izraele (BDS - Boycott, Divestment and Sanctions Movement) vyzvalo k bojkotu Eurovize, pokud se bude soutěž konat v Izraeli.

Soutěž Eurovize se už bez závažných incidentů v minulosti v Jeruzalémě konala, naposledy v roce 1999, připomněla AP. Izraelská ministryně kultury a sportu Miri Regevová již dříve uvedla, že by nikdo neměl rozhodovat o tom, kde se bude soutěž konat s tím, že buď bude soutěž Eurovize v Jeruzalémě, nebo mimo Izrael.