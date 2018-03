SOUTĚŽ: O chlebu, co se láme a zraje jako víno. Vyhrajte lístky na inscenaci Lámání chleba

Kolik a čím vším jsme ochotni zaplatit za slušnost? Tato otázka zazněla z jeviště Švandova divadla poprvé 21. října minulého roku, a to navzdory tomu, že nahlas vyřčena nebyla. Jasně a naléhavě ji formulovala divadelní hra spisovatele a zlínského soudce Josefa Holcmana s názvem Lámání chleba v režii Doda Gombára.

Holcmanův dramatický debut, napsaný přímo pro Švandovo divadlo, se zakládá na skutečných událostech ve vsi Skoronice na jižní Moravě. Vlastní zážitky autor doplnil údaji z místní kroniky, které do ní zaznamenal jeho otec. V malých lidských dramatech se zrcadlí „velké“ dějiny. Ty začínají obsazením vesnice Rumuny a Němci v roce 1944 a končí začátkem nového století.



Hlavními hrdiny příběhu, jakési rodinné ságy o třech generacích, jsou tři přátelé - sedlák Vojta, jeho soused Alois a Franz Löwy, vojenský dezertér z Rakouska, jehož Vojta s Aloisem koncem druhé světové války ukryjí ve stodole a zachrání mu tak život. Boje ovšem s válkou nekončí. Snaha zachovat si v následujících letech vedle vzájemného přátelství také čisté svědomí, je všechny stojí víc, než by čekali. V atmosféře diktatury, strachu a fízlování jsou nuceni volit mezi tím, co je správné, a tím, co je snadné, přičemž za každou svou volbu platí vysokou cenu.

A jak vyhrát na přžedstavení, které se odehraje 26. března, lístky? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Jak se jmenuje herec, který ztvárňuje hlavní postavu - sedláka Vojtu – v inscenaci Lámání chleba? Ze správných odpovědí vybereme tři vítěze, kteří získají dvě vstupenky.