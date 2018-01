SOUTĚŽ: V hlavní roli pomsta. Vyhrajte knihu Dívka jménem Sus

Jonas T. Bengtsson přichází s novým románem, ve kterém nám představuje dalšího hrdinu, jenž by se jen stěží vešel do škatulky „obyčejný Dán“. Přesto nepochybujte, že by se takový příběh nemohl odehrát i u nás. Sus je devatenáct let, ale vypadá na dvanáct.

Většinu života strávila v drsném prostředí kodaňského ghetta těch nejchudších. Její bratr leží v kómatu v nemocnici. Otec, pro Sus jen brutální opilecké monstrum, sedí ve vězení za vraždu její feťácké matky. Sus drží při životě jediná touha – touha po pomstě…

A jak knihu vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Kolik knih vyšlo autoroovi knihy v češtině? Své odpovědi posílejte do neděle 21. prosince. Ze správných vybereme vítěze.